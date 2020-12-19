بالأسماء.. أهالي ضحايا الهجرة غير الشرعية يتسلمون الجثامين من مستشفى مطروح العام.. شاهد

وسط حالة من الحزن علي فقدان ذويهم ، شهدت مستشفي مطروح العام توافد أعداد كبيرة من أهالي ضحايا مركب هجرة غير شرعية.









وصلت الجثث من مدينة السلوم إلى مستشفى مطروح العام صباح اليوم السبت وتم تسليم الجثث إلى ذويها بعد استخراج تصريح الدفن من مفتش الصحة.





وسادت حالة من الحزن بين أهالي الضحايا الذين طالبوا بالقصاص من سماسرة الهجرة غير الشرعية والذين كانوا السبب في مقتل أبنائهم.





كانت الأجهزة الأمنية بمدينة السلوم الحدودية قد عثرت على عدد من الجثث ألقت بها أمواج البحر بمدينة السلوم علي الحدود المصرية الليبية أثناء سفرهم إلي ليبيا فى هجرة غير شرعية .





وفور إخراج الجثث من مياه البحر، تم نقلها للمستشفى بسيارات الاسعاف وتحرير المحضر اللازم.

وأكد مصدر بمديرية الصحة أن الجثث لــ 7 أفراد و تم التعرف عليها من خلال بطاقاتهم الشخصية والتى وجدت داخل ملابسهم منهم 4 من محافظة سوهاج وهم: رفيع السيد أحمد 19 سنة ، حسن حمدي حسن 17 سنة ، جمال عمر محمود 23 سنة ، حسن محمود بخيت 14 سنة و2 من محافظة الفيوم وهما: إبراهيم سعيد محمد 16 سنة ، وشعبان محمد صادق 55 سنة، وشخص واحد من محافظة البحيرة يدعى أحمد عبدالسلام سعد 59 سنة.



