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أخبار العالم

رئيس الوزراء البريطاني يحذر شعبه: سلالة كورونا الجديدة سريعة الانتشار

السبت 19/ديسمبر/2020 - 07:09 م
بوريس جونسون
بوريس جونسون
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حذر رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، اليوم السبت، من خطورة السلالة الجديدة لفيروس كورونا الذي انتشرت في بريطانيا.

وقال جونسون في مؤتمر صحفي لدى إعلانه فرض قيود جديدة لكبح تفشي الفيروس في بريطانيا: "وفقًا للأدلة المبدئية التي بحوزتنا عن هذا النوع الجديد من الفيروس والمخاطر المحتملة التي يمثلها.. يجب أن أخبركم بقلب ثقيل للغاية أنه لا يمكننا الاستمرار في عيد الميلاد كما هو مخطط له"، وفقًا لوكالة "رويترز".

وأضاف جونسون أن "السلالة الجديدة من الفيروس لها قابلية للانتقال بنسبة تصل إلى 70% مقارنة بسلالة الفيروس العادية".

وتابع: "أعرف مقدار العاطفة التي يشعر بها الناس في هذا الوقت من العام وأعرف أيضًا مدى خيبة الأمل التي تشعرون بها ولكن لا يوجد بديل متاح لي".

وذكرت صحيفة "ذا صن" البريطانية، أن قيود الإغلاق الجديدة مشابهة لقيود الإغلاق التي فرضت في نوفمبر الماضي، مشيرة إلى أنه سيتم إغلاق جميع المتاجر باستثناء المتاجر الأساسية منها.

ولفتت الصحيفة إلى أنه لن سيحظر على الأشخاص دخول المناطق المصنفة ضمن مستوى الإغلاق الرابع، أو المغادرة منها.

وأكدت الصحيفة أن الإجراءات لا تشمل الحظر على السفر الدولي، لكنه لا ينصح به.

وقال كريس ويتي، كبير المسؤولين الطبيين في إنجلترا، إن سلالة كورونا الجديدة التي تم رصدها في أجزاء من المملكة المتحدة، تنتشر بسرعة أكبر، ويجري العمل لتحديد ما إذا كانت لها تأثير على زيادة نسب الوفيات.

وأوضح "ويتي"، أن بريطانيا أبلغت منظمة الصحة العالمية بأن سلالة فيروس كورونا التي رصت في إنجلترا مؤخرًا تنتشر بسرعة أكبر.

وأشار المسئول البريطاني إلى عدم وجود دليل حالي يشير إلى أن التحور الجديد في الفيروس يسبب ارتفاعا في معدل الوفيات أو يؤثر على عملية التلقيح ضد كورونا، مؤكدا استمرار العمل للتأكد من ذلك.

وسجلت بريطانيا خلال الـ 24 ساعة الماضية 534 حالة وفاة و27052 إصابة جديدة بفيروس كورونا.
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