تصحح صورة الإسلام المغلوطة.. إيفاد أئمة الأوقاف للخارج بشروط

وقد اختارت وزارة الأوقاف لذلك أمهر وأفضل الأئمة وأعدت لهم اختبارات متنوعة واشترطت عددا من الشروط وهي ..

وقد اختارت وزارة الأوقاف لذلك أمهر وأفضل الأئمة وأعدت لهم اختبارات متنوعة واشترطت عددا من الشروط وهي ..

وأعلنت وزارة الأوقاف، عن بدء اختبارات التصفية النهائية (المرحلة الأولي التحريرية) لمسابقة الإيفاد الدائم للأئمة ، وذلك في تمام الساعة التاسعة والنصف صباحا بمسجد النور بالعباسية يومي : الاثنين الموافق : 9/ 11 /2020م ، والثلاثاء الموافق 10 / 11 /2020م.

وأعلنت وزارة الأوقاف، عن بدء اختبارات التصفية النهائية (المرحلة الأولي التحريرية) لمسابقة الإيفاد الدائم للأئمة ، وذلك في تمام الساعة التاسعة والنصف صباحا بمسجد النور بالعباسية يومي : الاثنين الموافق : 9/ 11 /2020م ، والثلاثاء الموافق 10 / 11 /2020م.

وضعت وزارة الأوقاف ضمن خطتها تصحيح المفاهيم الخاطئة وتحسين صورة الإسلام خارجيا بعد ان شوهتها الجماعة الإرهابية والجماعات المتطرفة وأصبح السلاح والدم الصورة العالقة في أذهان الدول الأوروبية عن الإسلام .. وزارة الأوقاف نجحت في معالجة القضية بكل قوة سواء عن طريق المطبوعات و ترجمتها لاكثر من لغة وتوزيعها على مراكز الثقافة في الخارج في العديد من الدول . والطريقة الثانية هي إيفاد أئمتها للخارج في العديد من الدول الأوروبية لتحسين الصورة وتوضيح الصورة الحقيقية للاسلام الوسطي .

وضعت وزارة الأوقاف ضمن خطتها تصحيح المفاهيم الخاطئة وتحسين صورة الإسلام خارجيا بعد ان شوهتها الجماعة الإرهابية والجماعات المتطرفة وأصبح السلاح والدم الصورة العالقة في أذهان الدول الأوروبية عن الإسلام .. وزارة الأوقاف نجحت في معالجة القضية بكل قوة سواء عن طريق المطبوعات و ترجمتها لاكثر من لغة وتوزيعها على مراكز الثقافة في الخارج في العديد من الدول . والطريقة الثانية هي إيفاد أئمتها للخارج في العديد من الدول الأوروبية لتحسين الصورة وتوضيح الصورة الحقيقية للاسلام الوسطي .





1- أن يكون مسكنًا على درجة مالية بموازنة الوزارة .

2- أن يكون قد أمضى مدة خدمة فعلية لا تقل عن ستة أعوام في قطاع الدعوة.

3- أن يكون حاصلًا على مرتبة ممتاز خلال السنتين الأخيرتين.

4- أن لا يكون قد ارتكب أي مخالفة لتعليمات الوزارة ، وتم مجازاته عليها بأي نوع من أنواع الجزاء خلال السنتين الأخيرتين.

5- أن لا يزيد سن المتسابق عن ( 55) عاما اعتبارًا من تاريخ فتح باب التقدم للمسابقة.

6- أن يجتاز المتسابق الاختبارات التحريرية والشفوية المقررة في هذا الشأن فى: ( القرآن الكريم كاملًا ، التفسـير وعلوم القرآن، الحديث وعلومه ، الفقــه وأصولـه ، السـيرة النبويــة والتاريخ الإسلامي ، المعلومات العامة والسمات الشخصية).

7- أن يجتاز المتسابق المقابلة النهائية المقررة في هذا الشأن.

8- أن يكون حسن السير والسلوك.

9- أن يكون سليم البنية ، كامل الحواس والأعضاء ، ويستثنى المكفوفون من هذا الشرط ، وذلك في ضوء القرار الوزاري رقم 137 لسنة 2014م .

10- أن لا يزيد عدد مرات الإيفاد فى شهر رمضان عن ثلاث مرات خلال مدة خدمته الوظيفية ، ولا تقل المدة البينية بين الإيفاد والآخر عن ثمانية أعوام.

11ـ ألا يكون قد سبق له الإيفاد الدائم على نفقة الوزارة حتى ولو لم يستكمل مدة الإيفاد.

12- أن لا يكون قد سبق أن صدر بشأنه قرار ، أو توصية من جهة إدارية رسمية معتبرة (السفارة المعنية – الشئون القانونية – غير ذلك) بحرمانه من الإيفاد للخارج ، ما لم يُلغ القرار ، أو تُسحب التوصية.

13- أن لا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة جنائية ، أو بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة مخلة بالشرف والأمانة ، ما لم يكن قد رُدَّ إليه اعتباره.

