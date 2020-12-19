تصحح صورة الإسلام المغلوطة.. إيفاد أئمة الأوقاف للخارج بشروط

2- أن يكون قد أمضى مدة خدمة فعلية لا تقل عن ستة أعوام في قطاع الدعوة.
3- أن يكون حاصلًا على مرتبة ممتاز خلال السنتين الأخيرتين.
4- أن لا يكون قد ارتكب أي مخالفة لتعليمات الوزارة ، وتم مجازاته عليها بأي نوع من أنواع الجزاء خلال السنتين الأخيرتين.
5- أن لا يزيد سن المتسابق عن ( 55) عاما اعتبارًا من تاريخ فتح باب التقدم للمسابقة.
6- أن يجتاز المتسابق الاختبارات التحريرية والشفوية المقررة في هذا الشأن فى: ( القرآن الكريم كاملًا ، التفسـير وعلوم القرآن، الحديث وعلومه ، الفقــه وأصولـه ، السـيرة النبويــة والتاريخ الإسلامي ، المعلومات العامة والسمات الشخصية).
7- أن يجتاز المتسابق المقابلة النهائية المقررة في هذا الشأن.
8- أن يكون حسن السير والسلوك.
9- أن يكون سليم البنية ، كامل الحواس والأعضاء ، ويستثنى المكفوفون من هذا الشرط ، وذلك في ضوء القرار الوزاري رقم 137 لسنة 2014م .
10- أن لا يزيد عدد مرات الإيفاد فى شهر رمضان عن ثلاث مرات خلال مدة خدمته الوظيفية ، ولا تقل المدة البينية بين الإيفاد والآخر عن ثمانية أعوام.
11ـ ألا يكون قد سبق له الإيفاد الدائم على نفقة الوزارة حتى ولو لم يستكمل مدة الإيفاد.
12- أن لا يكون قد سبق أن صدر بشأنه قرار ، أو توصية من جهة إدارية رسمية معتبرة (السفارة المعنية – الشئون القانونية – غير ذلك) بحرمانه من الإيفاد للخارج ، ما لم يُلغ القرار ، أو تُسحب التوصية.
13- أن لا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة جنائية ، أو بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة مخلة بالشرف والأمانة ، ما لم يكن قد رُدَّ إليه اعتباره.