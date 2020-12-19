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حسام أمين: نقل لقاح موديرنا يتم بشكل وإجراءات فايزر.. فيديو

السبت 19/ديسمبر/2020 - 07:14 م
صدى البلد
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محمد حليم قنديل
قال الدكتور حسام أمين رئيس قسم الحالات الحرجة بمستشفي نيويورك والاستاذ بكلية الطب بنيويورك، إن لقاح فايزر أخذ الموافقة من هيئة الأدوية والغذاء وبعد ذلك سيتم الانتاج بعد تلك الموافقة بأسبوعين، ولكن لقاح موديرنا تأخر بعض الوقت للحصول علي الموافقة.

وأضاف «أمين» خلال مداخلة هاتفية في برنامج "اليوم" المذاع علي قناة "دي إم سي" الفضائية، أن من المتوقع بدء انتاج لقاح موديرنا في أول يناير 2021، مشيرا إلى أن نقل لقاح موديرنا يتم بشكل وإجراءات مماثلة لنظيره "فايزر".

وأوقفت مستشفى بمدينة شيكاغو في ولاية إيلينوي الأمريكية تطعيمات فيروس كورونا "كوفيد-19" مؤقتا بعد ظهور أعراض سلبية على 4 موظفين، مثل التنميل وارتفاع معدلات ضربات القلب.

وذكرت قناة "فوكس نيوز" الأمريكية، أن 3 من الموظفين ممن حصلوا على اللقاح يتعافون من تلك الأعراض السلبية بشكل جيد في منازلهم، بينما يستمر الرابع في تلقي الرعاية الطبية.

وقرر مركز كونديل الطبي في ليبرتيفيل شمال شيكاغو تعليق عملية الطعيم عبر لقاح "فايزر- بيونتيك" مؤقتا من باب الحذر، بينما تستمر عملية التطعيم في المراكز الأخرى.

وأوضح المركز الطبي الأمريكي أن الموظفين المتضررين يمثلون جزءا صغيرا فقط من موظفي المؤسسة البالغ عددهم 3000، والذين حصلوا على تطعيم لقاح فايزر منذ الموافقة عليه الأسبوع الماضي.

وأكد مسؤولون بالمركز أن وقف عملية التطعيم يمنحهم فرصة أفضل لمعرفة سبب حدوث ردود الفعل السلبية، وفقا للقناة الأمريكية.

كانت السلطات الصحية في ولاية ألاسكا رصدت ظهور أعراض تحسسية تجاه متلقي لقاح فايزر لدى اثنين من العاملين بمجال الرعاية الصحية بالولاية.

وقال بيتر ماركس مدير مركز تقييم البيولوجيا والأبحاث في إدارة الغذاء والدواء الأمريكية إن هناك تحقيقا حول ظهور أعراض تحسسية لدى 5 أشخاص على الأقل بعد تلقيهم اللقاح، مشيرا إلى أن هذه الحالات سجلت في أكثر من ولاية على رأسها ألاسكا.
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