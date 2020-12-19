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أخبار البلد

الخارجية: نتابع مع تونس موقف 17 صيادا مصريا تم توقيفهم في صفاقس

السبت 19/ديسمبر/2020 - 07:03 م
صيادين
صيادين
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محمد وديع
أكد السفير عمرو محمود عباس، مساعد وزير الخارجية للشئون القنصلية والمصريين بالخارج، أن وزارة الخارجية تتابع عن كثب موقف 17 صيادا مصريا تم توقيفهم من قبل السلطات التونسية بعد ضبط مركب الصيد الذي كانوا على متنه فى حالة صيد غير مشروع جنوب شرق جزيرة قرقنة التونسية.

وقال بيان لوزارة الخارجية إن فريق التدخل السريع لخفر السواحل التونسي أوقف المركب وتوجه به نحو القاعدة البحرية الرئيسية بمدينة صفاقس لإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وأكد مساعد وزير الخارجية للشئون القنصلية والمصريين في الخارج استمرار السفارة المصرية في تونس في إجراء الاتصالات اللازمة مع الجهات التونسية المعنية للتأكد من سلامة الصيادين المصريين ومتابعة سير التحقيقات الخاصة بالواقعة.
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