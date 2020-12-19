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محافظات

خلال 48 ساعة.. وفاة 3 أطباء بـ فيروس كورونا في كفر الشيخ

السبت 19/ديسمبر/2020 - 07:41 م
صدى البلد
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محمود زيدان
شهدت محافظة كفر الشيخ، وفاة 3 أطباء، متأثرين بإصابتهم بفيروس كورونا المستجد، خلال  48 ساعة.

ونعت نقابة الأطباء بمحافظة كفر الشيخ، اليوم، بمزيد من الحزن والأسى، الدكتور إبراهيم محمد إبراهيم، استشاري الصدر بمستشفى الصدر بمدينة كفر الشيخ، والدكتور عبد اللطيف الشوربجي،  استشاري نساء وتوليد بمستشفى كفر الشيخ العام سابقً، والدكتور السيد حجازي، استشاري الأطفال بمستشفى سيدي سالم المركزي، الذين وافتهم المنية عقب إصابتهم بكورونا.

وناشد الدكتور محمد كمال رزق، نائب مدير مستشفى الصدر بكفر الشيخ، وعضو مجلس نقابة الأطباء بالمحافظة، المواطنين بضروة الالتزام بارتداء الكمامات الطبية والابتعاد عن التواجد في الأماكن المزدحمة، والحرص على التباعد الاجتماعي، واستخدام الكلور المخفف في تطهير أرضيات المنازل بصفة مستمرة، واستخدام الكحول في تعقيم الأيدي والغسيل بالماء والصابون جيدًا، في إطار الإجراءات الوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.  
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