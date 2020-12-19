وفاة رئيس قسم الأنف والحنجرة الأسبق بمستشفى كفر الدوار بكورونا

شهدت محافظة البحيرة، اليوم السبت، حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد، حيث توفي الدكتور محمود عبد الرحمن محمد استشاري الأنف والاذن والحنجرة، رئيس قسم الأنف والأذن والحنجرة الأسبق بمستشفى كفر الدوار العام، متأثرا بإصابته بفيروس كورونا.





ونعى العاملون في مستشفى كفر الدوار العام، خلال صفحاتهم الشخصية علي مواقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك "، الدكتور محمود عبد الرحمن الذي توفي متأثرًا بإصابته بفيروس كورونا سائلين الله عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته وأن يلهم أهله الصبر والسلوان.





يذكر أن شدد اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، على رؤساء الوحدات المحلية ومديري المديريات الخدمية ومديرى المشروعات بإتخاذ كافة التدابير والإجراءات الإحترازية والوقائية لمواجهة الموجة الثانية من فيروس كورونا المستجد، ووضع ما تضمنته تلك القرارات موضع التنفيذ على النحو التالي :-





- يتم رفع درجة الإستعداد القصوي في كافة الجهات الحكومية والجهات التابعة والاستعداد الكامل بالتعامل مع كافة السيناريوهات المحتملة لأي تداعيات لمجابهة فيروس كورونا المستجد .

- إرجاء كافة الاحتفالات والاجتماعات الكبري في نطاق المحافظة والتي يترتب عليها تجمعات.

-التأكيد على تعليق العروض التي تقام في دور السينما والمسارح أيا كانت تبعيتها لحين صدور إشعار آخر.

- التأكيد على التعليق المؤقت لجميع الفاعليات التي تتطلب تواجد أي تجمعات كبيرة للمواطنين أو التي تتطلب إنتقالهم بين المحافظات بتجمعات كبيرة مثل ( الحفلات الفنية والإحتفالات الشعبية والموالد

والمعارض والمهرجانات ) .

- التأكد من تطهير كافة المباني والمنشآت التابعة ووضع مطهرات في أماكن ظاهرة والتنبية علي العاملين بإتخاذ إجراءات الوقاية .

- التأكيد على إلغاء توقيع الحضور والانصراف بالبصمة ويتم العودة الي نظام التوقيع بالدفاتر لحين إشعار آخر.

- التأكد من تواجد الملصقات وارشادات التوعية بأماكن ظاهرة بكافة المباني والمنشآت التابعة .

- التأكيد علي تطهير كافة الاتوبيسات ووسائل النقل العام قبل خروجها ودخولها الجراج التابع .

- التأكيد على تطهير المساجد والكنائس بشكل دائم يوميا.

- المرور المستمر علي المدارس والمستشفيات للتأكيد على النظافة واتخاذ التدابير الوقائية والتوعية .

- التأكيد على إستمرار عمل غرف العمليات الفرعية على مدار ٢٤ ساعة لتلقي كافة البلاغات

وإخطار غرفة العمليات المركزية أولا بأول

- تشکیل مجموعات عمل مدربة لمواجهة الأحداث الطارئة.

- التنسيق مع فرق الهلال الأحمر المصري ومنظمات المجتمع المدني للتوعية وإعداد منشورات لإسلوب

الوقاية وتوزيعها بالأماكن المزدحمة .

- تفعيل دور الكنيسة والمسجد لتوعية المواطنين بأخطار المرض والأعراض والارشادات الواجب اتباعها

لتلافي الإصابة بالمرض .

- تفعيل دور الرائدات الريفيات لتوعية المواطنين .

- تفعيل دور المدارس والجامعات لنشر الوعي الثقافي بخطورة المرض وأسلوب الوقاية منه.







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