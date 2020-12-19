ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

الصحة: اتفاقيات دولية لتصنيع لقاح كورونا الصيني في مصر .. فيديو

السبت 19/ديسمبر/2020 - 07:23 م
لقاح كورونا
لقاح كورونا
Advertisements
عبد الخالق صلاح
قالت الدكتورة نهى عاصم، مستشارة وزيرة الصحة لشؤون الأبحاث، إن الأطقم الطبية ستكون الفئات الأولى بالحصول على لقاح فيروس كورونا المستجد، وقريبا سيتم الإعلان على موقع وزارة الصحة التفاصيل بشأن اللقاحات قبل الحصول عليها.

وأضافت الدكتورة نهى عاصم، خلال لقائها مع الإعلامي عمرو عبد الحميد، ببرنامج "من القاهرة" المذاع على فضائية "سكاى نيوز عربية"، اليوم السبت، أن كبار السن وأصحاب الامراض المزمنة ضمن الفئات الأولى بالحصول على لقاح كورونا. 

وأشارت إلى أن هناك خطوات استباقية تسير تجاه التجارب الخاصة باللقاحات، وشاركت مصر في التجربة الاكلنيكية الخاصة باللقاح الصيني.

وأوضحت أن هناك اتفاقيات دولية بتصنيع اللقاح الصيني في مصر طبقا لاتفاقية جابي الدولية، وذلك من أجل توفير جرعات تكفي 20 مليون مواطن، كما تم التواصل مع شركة استرازينيكا.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

بالأرقام.. خبير أوبئة يعلن الفئات الأولى المستحقة لقاح كورونا وأعدادها

بعد وصوله.. خبير أوبئة يعلن الفئات الأولى المستحقة للقاح كورونا

أستاذ علم الأوبئة: فاعلية لقاح كورونا الصيني تظهر بعد الجرعة الثانية

الصحة: اللقاح ليس الحل السحري للقضاء على كورونا على المدى القصير

3 آلاف تلقوا اللقاح.. الصحة: أجرينا تجارب على سينوفارم وتأكدنا من درجة الأمان.. فيديو

مازال قيد الدراسة.. الصحة: لا توجد مدة محددة لفاعلية لقاح كورونا الصيني

ترشيحاتنا

بعد ثنائية كريستال بالاس.. محمد صلاح يتصدر ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي

محمد صلاح: أنا أحد أفضل لاعبي العالم

إغلاق عام في لندن وأجزاء من انجلترا بعد ظهور سلالة جديدة لكورونا

طريقة عمل سلطة البطاطس بالخردل

عماد النحاس: شيكابالا كان مشروع محمد صلاح من بدري.. وهذا اللاعب كنت برتاح لما أشوفه

عاد لينتقم ويتوهج .. محمد صلاح يرد بقوة على أزمته مع كلوب بسبب شارة قيادة ليفربول

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

روشتة مجانية .. هاني الناظر يقدم 14 نصيحة للحماية من كورونا والإنفلونزا الموسمية

الأكثر عرضة لكورونا .. 26 حالة صحية تجعلك مهددا بالإصابة

طريقة عمل سلطة البطاطس بالخردل