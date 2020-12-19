الصحة: اتفاقيات دولية لتصنيع لقاح كورونا الصيني في مصر .. فيديو

قالت الدكتورة نهى عاصم، مستشارة وزيرة الصحة لشؤون الأبحاث، إن الأطقم الطبية ستكون الفئات الأولى بالحصول على لقاح فيروس كورونا المستجد، وقريبا سيتم الإعلان على موقع وزارة الصحة التفاصيل بشأن اللقاحات قبل الحصول عليها.





وأضافت الدكتورة نهى عاصم، خلال لقائها مع الإعلامي عمرو عبد الحميد ، ببرنامج "من القاهرة" المذاع على فضائية "سكاى نيوز عربية"، اليوم السبت، أن كبار السن وأصحاب الامراض المزمنة ضمن الفئات الأولى بالحصول على لقاح كورونا.





وأشارت إلى أن هناك خطوات استباقية تسير تجاه التجارب الخاصة باللقاحات، وشاركت مصر في التجربة الاكلنيكية الخاصة باللقاح الصيني.



