تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين تشارك بالمؤتمر الاقتصادي السابع لأخبار اليوم

شارك اليوم وفد من أعضاء تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، في المؤتمر الاقتصادي السابع لمؤسسة أخبار اليوم، تحت عنوان "الاقتصاد المصري.. إنجازات وتحديات في ظل جائحة كورونا".





ويُعقد مؤتمر أخبار اليوم الاقتصادى تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، بمشاركة مجموعة من الوزراء، وهم الدكتوره هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتور محمد معيط وزير المالية، وطارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، وهشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام، والفريق كامل الوزير وزير النقل، ونيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، والسيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، والدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، والدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والدكتور عاصم الجزار وزير الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية.





وتضمنت أجندة أعمال المؤتمر أربع جلسات عامة، وجلسة قطاعية، حيث تناقش الجلسة الأولى "دور السياسات المالية والنقدية فى مساندة الاقتصاد"، وتناقش الجلسة الثانية "جذب الاستثمارات.. الواقع والطموح"، أما الجلسة الثالثة فتدور حول "التحول الرقمي وتكنولوجيا الإدارة.. المشروعات الصغيرة و التشغيل"، وتدور الجلسة الرابعة حول "صناعة العقار ومعوقات التصدير".