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أستاذ تخطيط عمراني: القاهرة الخديوية لها طابع مميز وقبلة للسياح

السبت 19/ديسمبر/2020 - 07:14 م
القاهرة الخديوية
القاهرة الخديوية
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عبد الخالق صلاح
قال الدكتور سعيد حسنين، أستاذ التخطيط العمراني، إن القاهرة الخديوية لها طابع حديث، لافتًا إلى أنه يتم الاهتمام بالقاهرة التاريخية في بعض المناطق.

أشار الدكتور سعيد حسنين، خلال لقائه مع الإعلامي عمرو عبد الحميد ببرنامج "من القاهرة" المذاع على فضائية "سكاى نيوز عربية"، اليوم السبت، إلى أن القاهرة الخديوية لها طابع عمراني مميز، وتشابه العديد من مدن العالم التي هي قبلة للسياح.

ونوه بأنه لابد أن نعيد القاهرة الخديوية إلى رونقها، مشيرا إلى أن الدولة متجهة للمسار التراثي الذي يبدأ بالقاهرة التاريخية ويصل للفسطاط. 

أوضح أنه سوف يتم غلق مجموعة من الشوارع وأن تصبح مسارات للمشاة فقط، حتى لا تكون السيارات ملوثة لتلك المناطق الأثرية، مؤكدا أن مصر عاصمة التراث والحضارة.
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