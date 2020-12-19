مستشفيات جامعة الأزهر تشدد على الالتزام بالإجراءات الاحترازية ضد كورونا

شدد مجلس إدارة مستشفيات جامعة الأزهر اليوم برئاسة الدكتور محمد المحرصاوي، رئيس الجامعة، والدكتور محمود صديق، نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، المشرف العام على قطاع المستشفيات الجامعية بجامعة الأزهر؛ على ضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية اللازمة في سبيل مواجهة جائحة فيروس كورونا.

أعلن مجلس إدارة المستشفيات الجامعية تبني حملة توعوية؛ للتعريف بأضرار التدخين بوجه عام وتاثيره الضار على الفرد والمجتمع، إضافة إلى أضراره على المرضى، وحذر مجلس إدارة المستشفيات من التدخين داخل المستشفيات، مشددين على ضرورة تفعيل وتطبيق القانون 154 لسنة 2007 لمواجهة المدخنين داخل المستشفيات؛ بناء على المقترح الذي تقدم به الدكتور فيصل زايد، نائب مدير عام مستشفى الحسين الجامعي لشئون الأقسام والجودة.

أوضح الدكتور محمد المحرصاوي، رئيس الجامعة، أن الجامعة وحدة واحدة، مشيرًا إلى أن القاعات الدراسية في أي قسم من الأقسام الموجودة في المستشفيات تستخدم لصالح العملية التعليمية وفقًا للمصلحة العامة للجامعة، لافتًا إلى أن الجامعة ليس لديها مانع من إطلاق أسماء الأساتذة الكبار على هذه القاعات؛ تكريمًا لهم، ووفاءً لما قدموه مدة عملهم بالجامعة، سواء أكانوا أحياءً أم أمواتًا.





وأكدعلى أن هذا تقليد طيب يعكس قيم الوفاء للقامات العلمية الكبيرة، وميراث جميل يتوارثه الأجيال جيلًا بعد جيل.

وفي ختام الاجتماع تم التصديق على قبول بعض طلبات التبرع من أهل الخير، سواء أكانت لمستشفى الحسين الجامعي، أم مستشفى سيد جلال الجامعي، موجهين خالص الشكر والتقدير إلى أي انسان يسهم بأي وجه من وجوه الخير في قطاع المستشفيات؛ لأن ذلك من باب الصدقة الجارية.