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منوعات

ملاك الرحمة .. قصة صورة مسعف يحتضن طفلاً لإرضاعه.. صور

السبت 19/ديسمبر/2020 - 08:01 م
صدى البلد
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أحمد شريف

 ببدلة تمريض ذات لون سماوي ناصع جلس" كريم ماهر" مسعف مُحتضًا طفلاً لإرضاعه، داخل حضانته لإشباع جوعه، في لقطة إنسانية لا يعرفها سوى ملائكة الرحمة في الأطقم الطبية بالجيش الأبيض.


صورة  إنسانية تم تداولها عبر فضاء مواقع التواصل الاجتماعي، تثبت الرحمة النابعة من الاطقم الطبية بكافة درجاتهم الوظيفية، لتكن  لهذه صورة قصة مختلفة تحمل تفاصيلها لمحة إنسانية داخل أروقة الرعاية الطبية.


وفقاً لرواية صاحب الصورة "كريم ماهر" مسعف تحت التدريب منذ 6 سنوات، لموقع"صدى البلد"، إنه  التقطت هذه الصورة منذ عامين حين كان يرضع طفلاً جائعًا داخل مركز للاطفال بمنطقة القومية بمحافظة الشرقية، حيث استغل زملاء "كريم" في العمل هذا الموقف وهو يهتم برعاية الطفل وتنظيفه ليقدموا على تصويره  وهو مُنهمك مع دوره الإنساني مع الرضيع.


ترجع قصة الصورة، حين كان "كريم" مُنهكاً من العمل في أحد غرف العمليات للتعلم واكتساب خبرة في مجال التمريض بعد الاستئذان من الطبيب الجراح، ليخرج ويجد الطفل وهو جائع ليتناسى إرهاقه وتعبه ويبدأ  في إرضاع الطفل وتغيير حفاضته بروح إنسانية جميلة .


درس " كريم"، في معهد فني صحي شعبة خدمات طبية عاجلة   ولحسن حظه كان من  آخر دفعة تتخرج من المعهد، حيث تخرج بمرتبة شرف ليكون  الثاني على معهده بتقدير  امتياز خلال فترة دراسته، ليكمل بعد ذلك دراسته بمعهد التمريض.


يوجه " كريم"،  تحية لكل عامل بالجيش الابيض من أطباء وممرضين، لمجهوداتهم العظيم في ظل جائحة كورونا التي عصفت بالعالم وولدت إلى وفاة الملايين حول العالم ومن ضمنهم الأطباء والفرق الطبية أثر هذه الأزمة المرضية الصعبة.

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