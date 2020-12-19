جامعة الوادى الجديد تواصل انتخابات اتحاد الطلاب وسط إجراءات احترازية ضد كورونا

تواصل جامعة الوادي الجديد ، انتخابات الاتخادات الطلابية وسط اجراءات احترازية للوقاية من فيروس كورونا باتباع اجراءات التباعد الاجتماعى وارتداء الكمامة شرط الدخول لجان الاقتراع وذلك تحت رعاية الأستاذ الدكتور عبدالعزيز طنطاوي رئيس جامعة الوادى الجديد وباشراف رعاية الشباب المركزية بالجامعة.





وقال السيد انور عباس مدير عام الادارة المركزية لرعاية شباب جامعة الوادى الجديد ان انتخابات اتحادات الطلاب بالكليات الست بدأت في العاشر من ديسمبر الجاري وتنتهى الخميس الموافق 2020/12/24 بإنتخاب مجلس إتحاد طلاب الجامعة والتي سيتم إجراء إنتخاباته يوم الخميس الموافق 2020/12/24 إعتبارا من الساعة العاشرة صباحا بالمدرج الكبير بالدور الثاني بكلية الزراعة بمقر الجامعة الجديد بالكيلو 10.





واضاف مدير عام الادارة المركزية لرعاية شباب جامعة الوادى الجديد انه ستبدأ باكر الأحد الموافق2020/12/20 إنتخابات الجولة الأولي علي مستوي الكليات من الساعة التاسعة صباحٱ حتي الساعة الثالثة مساء .

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حيث تجري الإنتخابات علي مستوي الفرق الدراسية الأربعة بكلية التربية وعلي مستوي الفرقة الثانية بكلية الزراعة اما باقي الفرق الدراسية بالكلية وكذلك باقي الكليات لا يوجد بها إنتخابات بالجولة الأولي حيث أن جميع اللجان لا يوجد بها أكثر من عدد إثنين من المرشحين وتبدأ عملية فرز الأصوات وإعلان النتائج فور الإنتهاء مباشرة من التصويت الساعة الثالثة مساء.





واضاف انه يشترط لصحة الإنتخابات في الجولة الأولي أن يتعدي عدد الطلاب الناخبين 50% + ١ في كل فرقة دراسية علي حده وإن لم يتوافر هذا الشرط يتم عمل إعادة في اليوم التالي من الساعة التاسعة صباحٱ حتي الساعة الثالثة مساء للفرقة الدراسية التي لم تتعدي هذه النسبة ويشترط لصحتها حضور عدد 20% من الطلاب الناخبين.





من جانب اخر نظم نادي ريادة الأعمال بجامعة الوادي الجديد زيارة ميدانية للمشروعات الناجحة لمصانع التمور وجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بمحافظة الوادي الجديد ، وذلك تحت رعاية الأستاذ الدكتور عبد العزيز طنطاوي رئيس الجامعة والدكتور محمود صقر رئيس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا والأستاذ الدكتور سري شريف عميد كليه الآداب والاستاذ الدكتور محمد عبيد وكيل كلية الآداب لشئون التعليم والطلاب، والأستاذ الدكتور إسلام عامر وكيل كلية الآداب لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، و بإشراف الدكتور أحمد دياب مدير مكتب نقل وتسويق التكنولوجيا ودعم الإبتكار (التايكو) بالجامعة.





صرح بذلك الدكتور جمال حسن مدير نادي ريادة الاعمال بجامعة الوادى الجديد وقال إن الدورة التدريبية والزيارة الميدانية تاتي ضمن سلسلة من الزيارات سوف يقوم النادي بتنفيذها خلال شهر ديسمبر تستهدف تعرف الطلاب علي المشروعات التي ينفذها رواد أعمال ناجحون، كما تستهدف رفع وعي الطلاب بأهمية تلك المشروعات الصغيرة في تحقيق التنمية الإقتصادية لمجتمع الوادي الجديد بصفة خاصة وللمجتمع بصفة عامة.



