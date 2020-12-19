نشرة الصحة والمرأة.. نصائح هاني الناظر للحماية من كورونا .. حيلة تخلصك من النعاس بعد الغداء

نشر موقع صدى البلد مجموعة أخبار هامة في مجالي الصحة والمرأة، إليكم أبرز التفاصيل.
ناشد الدكتور هاني الناظر استشاري الأمراض الجلدية، ورئيس مركز البحوث الأسبق، بضرورة اتباع الإجراءات الإحترازية للوقاية من فيروس كورونا
من الضروري إرضاع طفلك رضاعة طبيعية. ومع ذلك ، فإن هذا الموقف يستدعي بعض الاحتياطات الخاصة ، خاصة إذا كان لديك أي أعراض لمرض فيروس كورونا الجديد COVID-19
يشعر العديد من الأشخاص بـ النعاس بعد تناول وجبة الغذاء، ومن الواضح أنه لا يمكنك تخطي تناول غدائك ، لكن يمكنك بالتأكيد التحكم في الكسل الذي يتسبب في معاناة عملك، فيما يلي بعض النصائح الخاصة بالنظام الغذائي التي يجب اتباعها حتى تظل نشطًا، وذلك وفقًا لما قدمه موقع "food.ndtv".
أثر فيروس كورونا على العديد من الأشخاص بأعراض شديدة، الأشخاص الذين يعانون من أمراض مزمنة أكثر عرضة للإصابة بعدوى COVID-19، وفقًا لمركز السيطرة على الأمراض والوقاية منها (CDC) ، فإن أحد هذه الحالات الصحية هو مرض السكري، وذكر بيان على موقع منظمة الصحة العالمية (WHO) أنهم لا يعانون من مخاطر أعلى للإصابة بمرض COVID-19 الشديد والوفاة عند الإصابة ، ولكن العديد منهم يواجهون صعوبة في الوصول إلى العلاج الذي يحتاجون إليه بسبب الاضطرابات الصحية الأساسية.