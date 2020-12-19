أهالي ضحايا الهجرة غير الشرعية: يوجد 8 آخرون من الفيوم مفقودون

كشف اهالي ضحايا الهجره غير الشرعيه الذين لقوا مصرعهم داخل البحر أمام مدينة السلوم وجود 8 اخرين مفقودون داخل البحر.

















واضافوا ان هناك أكثر من 8 أفراد آخرين تابعين لمينا الحية التابعة لاطسا بالفيوم اهلهم لا يعرفون عنهم اى شيء واختلفوا في نفس الفترة مرجحين ان يكونوا داخل البحر.









كان مستشفي مطروح العام قد شهد توافد أعداد كبيره من اهالي ضحايا مركب الهجره غير الشرعيه وسط حالة من الحزن الشديد على فقدان ذويهم.





تم وصول الجثث من مدينة السلوم الى مستشفى مطروح العام صباح اليوم السبت وتم تسليم الجثث الى ذويهم بعد استخراج تصريح الدفن من مفتش الصحة.





وسادت حاله من الحزن الشديد اهالي الضحايا الذين طالبوا بالقصاص من سماسرة الهجرة غير الشرعيه والذين كانوا السبب في مصرع ابنائهم.





كانت الأجهزة الأمنية بمدينة السلوم الحدودية قد عثرت على عدد من الجثث ألقت بها أمواج البحر بمدينة السلوم علي الحدود المصرية الليبية أثناء سفرهم الي ليبيا فى هجرة غير شرعية.





وفور إخراج الجثث من مياه البحر بالسلم، تم نقلها للمستشفى بسيارات الاسعاف وتحرير المحضر اللازم.





وأكد مصدر بمديرية الصحة ان الجثث لــ 7 افراد و تم التعرف عليهم من خلال بطاقاتهم الشخصية والتى وجدت داخل ملابسهم منهم 4 من محافظة سوهاج وهم: رفيع السيد أحمد 19 سنة ، حسن حمدي حسن 17 سنة ، جمال عمر محمود 23 سنة ، حسن محمود بخيت 14 سنة و2 من محافظة الفيوم وهما: إبراهيم سعيد محمد 16 سنة ، وشعبان محمد صادق 55 سنة، وشخص واحد من محافظة البحيرة يدعى أحمد عبدالسلام سعد 59 سنة.



