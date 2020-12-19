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رياضة

قناة الأهلي ترد على مدحت شلبي وتوضح له الفارق بين رمضان صبحي وأحمد فتحي

السبت 19/ديسمبر/2020 - 07:32 م
مدحت شلبي
مدحت شلبي
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عمرو ابوبكر
رد الإعلامي أحمد سمير على تعليق المذيع والمعلق الرياضي، مدحت شلبي على صفقة انتقال أحمد فتحي ورمضان صبحي لاعبي المارد الاحمر السابقين وانضمامهما الى نادي بيراميدز في بداية الموسم الجديد.

وقال سمير خلال تصريحاته على برنامج السادسة المذاع على فضائية الاهلي، شتان الفارق بين انتقال أحمد فتحي ورمضان صبحي الى بيراميدز، فتحي قضى حياته مع الاهلي برجولة طوال فترة تواجده وموافقه ادارة القلعة الحمراء على انتقاله تكريما للاعب وعدم التدخل في رغبته. 

وتابع: "رمضان صبحي رحل بطريقة غير جيدة، ولم يعط النادي الأهلي مجالا للتفاوض معه، ومن يرغب في المال لا وجود له بين اسوار القلعة الحمراء، فنحن نعمل من اجل البطولات.

وأشار سمير الى أن أحمد فتحي حتى آخر مباراة خاضها بقميص الأهلي كان يلعب وكأنها أول مباراة له ولم يفقد الانتماء والروح على الرغم من أنه كان بعدها بأيام سيعلن عن صفقته داخل بيراميدز.

وكان مدحت شلبي تحدث عن غضب الجماهير من رمضان صبحي وهجومهم ضده خلال الفترة الأخيرة واتهامه بالخيانة، والتعامل مع أحمد فتحي بطريقة مختلفة على الرغم من انتقال الثنائي الى نفس النادي.

وقال شلبي خلال برنامجه مساء أون، إن كرة القدم أصبحت احترافية ولا يوجد ما يدعو الى الغضب أو اتهام اللاعبين بالخيانة.
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