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أخبار العالم

ترامب يدافع عن اتهام روسيا باختراق مؤسسات أمريكية

السبت 19/ديسمبر/2020 - 07:24 م
فلاديمير بوتين ودونالد
فلاديمير بوتين ودونالد ترامب
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محمد عثمان
أعلن الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته، دونالد ترامب، اليوم السبت، أن عملية الاختراق التي تعرض لها حسابه على موقع "تويتر" تم تضخيمها إعلاميًا من قبل ما وصفه بـ "الإعلام الكاذب".

وقال ترامب عبر حسابه على موقع "تويتر": "الهجوم الإلكتروني له حجم أكبر بكثير من حجمه في الواقع في الإعلام الكاذب.. لقد تم إخطاري إطلاعي على كل المعلومات وكل شيء أصبح تحت السيطرة".

وأضاف: "روسيا روسيا روسيا هي الترنيمة ذات الأولوية عندما يحدث أي شيء لأن وسائل الإعلام المتحيزة ولأسباب مالية في الغالب تتوقف عن مناقشة إمكانية أن تكون الصين.. ربما".

وتابع: "كان من الممكن أن يتم من هناك شن هجوم على آلات التصويت السخيفة الخاصة بناء أثناء الانتخابات، وهو أمر واضح لأنني حققت فوزًا كبيرًا، مما جعل ذلك مصدر إحراج أكثر فسادًا للولايات المتحدة الأمريكية".

وتعرضت الولايات المتحدة لهجوم إلكتروني واسع مجهول المصدر لأكثر من أسبوع وفقا لما أكدته جهات أمنية على رأسها المخابرات الأمريكية.

واستهدف الهجوم الإلكتروني عدة وزارات عدة في الولايات المتحدة، وهو متواصل بعد اكتشافه في نهاية الأسبوع الماضي. 

ووجهت أصابع الاتهام إلى روسيا من قبل وسائل الإعلام الأمريكية، لكن موسكو نفت أن يكون لها أي علاقة بالحادث.
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