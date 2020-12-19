قيادي بفتح: شرعنة الاستيطان تصعيد خطير على الأمن والسلم الدوليين

أكد القيادي في حركة فتح المختص في الشأن القانوني والاستراتيجي المستشار زيد الأيوبي أن مصادقة الكنيست الاسرائيلي على قانون شرعنة الاستيطان ودعم المستوطنات في الضفة الغربية يشكل تصعيداً إسرائيليًا خطير ينم عن العقلية الإجرامية التي تحكم كيان الاحتلال الاسرائيلي.





أوضح الأيوبي في تصريحات خاصة لـ صدي البلد أن هذا القانون سيشكل سابقة خطيرة في القانون الدولي مضمونها دخول أول برلمان في العالم على خط جرائم الحرب من خلال التدخل التشريعي لحماية وتحصين مجرمي الحرب في حكومة الاحتلال امام من العقاب والمحاكمة على هذه الجرائم التي تمس السلم والامن الدوليين.





وأشار الايوبي إلى أن هذا القانون منعدم ولا يترتب عليه اي اثر قانوني ولا يكسب الاحتلال اي حق في الضفة الغربية والقدس نتيجة للأمر الواقع الاستيطاني الذي تكرسه حكومة الاحتلال الاسرائيلي رغم تأكيد كل قرارات مجلس الأمن الدولي وخصوصا القرار 2335 على عدم مشروعية الاستيطان الاسرائيلي .



