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تعليم

جامعة حلوان تحسم مصير 13 كلية بانتخابات اتحاد الطلاب بالتزكية

السبت 19/ديسمبر/2020 - 07:25 م
جامعة حلوان
جامعة حلوان
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كريم ناصر
تبدأ الجامعات، غدا الأحد، انتخابات الجولة الأولى للاتحادات الطلابية، بالكليات والفرز وإعلان النتائج غد ، ومن المقرر ان تتم انتخابات الإعادة الإثنين، لكن سبق أن حسمت بعض الكليات موقفها من انتخابات اتحاد الطلاب قبل بدايها في الجامعات وانتهت عن طريق التزكية. 


تستعد جامعة حلوان غدا لخوض مارثون الانتخابات الطلابية ب8 كليات فقط من اصل 21 كلية  اى ان هناك 13 عشر كلية حسمت موقف انتخابات الاتحادات الطلابية بهم عن طريق التزكية و هى كليات (التمريض – التربية – الطب – الحاسبات والذكاء الاصطناعي – العلوم – الصيدلة – السياحة والفنادق – التربية الموسيقية – التربية الرياضية بنات – الفنون الجميلة – التكنولوجيا والتعليم – الاقتصاد المنزلى – الخدمة الاجتماعية ) .


و تستعد الجامعة غدا لخوض المارثون بعدد 771 طالبا مرشحا لانتخابات الاتحادات الطلابية للعام الجامعى 2020-2021، بمختلف كليات الجامعة بمعدل 445 طالبا، 326 طالبة، وتتم الانتخابات في 8 كليات من كليات جامعة حلوان في 34 لجنة انتخابية.


بدات الدعاية الانتخابية الخميس الموافق 17 ديسمبر 2020 ، لانتخابات الجولة الأولى بالكليات والفرز وإعلان النتائج يوم الأحد الموافق 20 ديسمبر  2020،  وتتم انتخابات الإعادة اليوم التالي الموافق 21 ديسمبر  2020.


وتكون انتخابات أمناء اللجان ومساعديهم على مستوى الكليات يوم الثلاثاء الموافق 22 ديسمبر  2020،  وإجراء انتخابات رئيس الاتحاد ونائبه على مستوى الكليات يوم الأربعاء الموافق 23 ديسمبر  2020، وتختتم الانتخابات الطلابية بانتخاب أمناء اللجان ومساعديهم ورئيس الاتحاد ونائبه على مستوى الجامعة يوم الخميس الموافق  24 ديسمبر  2020.

وتتشكل اللجنة العليا للإشراف على انتخابات الاتحادات الطلابية للجامعة للعام الجامعي 2020-2021 من الاستاذ الدكتور حسام  رفاعي نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب ورئيس اللجنة العليا، والاستاذة الدكتورة فاطمة الرزاز عميد كلية الحقوق عضوا، والأستاذة الدكتورة ميرفت محمد سالم مستشار رئيس الجامعة للأنشطة الطلابية عضوا، والأستاذ راشد محمد عصام  مدير عام رعاية الشباب عضوا،  والطالبة دنيا منتصر محمد الطالبة بكلية الحقوق عضوا ، والطالب احمد السيد احمد الطالب بكلية التمريض عضوا .
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