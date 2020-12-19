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ردًا على البرلمان الأوروبي| أحمد موسى: مصر ثابتة ولا تستطيع أي جهة تخويفها

السبت 19/ديسمبر/2020 - 07:49 م
احمد موسى
احمد موسى
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هاني حسين
قال الإعلامي أحمد موسى، إنه لا يستطيع الإخوان او اي جهة اخرى تخويف مصر لأنها دولة كبيرة يحميها قيادتها السياسية وجيشها وشعبها.

وأضاف الإعلامي أحمد موسى في برنامجه " على مسئوليتي "  المذاع على قناة " صدى البلد"، :"  حلف شمال الأطلسي ضرب ليبيا في 2011 وقتل آلاف الليبيين وتم غزو العراق في 2003 وتم قتل 1.5  مليون عراقي  ولم تعد العراق كما كانت وتم ضرب أفغانستان ويتم قتل الآلاف ولم يتحدث البرلمان الأوروبي عن هذا الامر".

وتابع الإعلامي أحمد موسى:"  مصر ثابتة وتواجه الارهاب على اراضيها، وتساءل موسى قائلا:" لماذا البرلمان الأوروبي يخرج ويهاجم مصر ".

وتابع الإعلامي أحمد موسى:"  المرأة المصرية تحصل على حقوق في مصر غير متواجدة في اوروبا".

وأكمل الإعلامي أحمد موسى:"  المرأة المصرية تحصل على نسبة تمثيل في البرلمان تقدر بـ 25% من مقاعد البرلمان  وهذا أمر لم يحدث من قبل"، مضيفا" برلمان الإخوان كان عدد السيدات في مجلسه ضئيلا جدا ".

ولفت الإعلامي أحمد موسى:"  المراة المصرية حاليا محافظ ووزيرة ومستشار لرئيس الجمهورية ونائبات في البرلمان"، مضيفا:" والبرلمان الاوروبي تحدث عن غياب المعارضة في مصر ولكن هناك نسبة لتمثيل المعارضة في مجلس النواب ومجلس النواب به كل الأطياف"
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