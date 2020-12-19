مش بس للإناث.. لقاح فيروس الورم الحليمي مهم للذكور

عادة ينصح الاطباء بإعطاء الإناث لقاح فيروس الورم الحليمي للوقاية من سرطان عنق الرحم الذي يسبب للمرأة الكثير من العناء ولكن الجديد ان الاطباء وصفوا هذا اللقاح للذكور أيضا ؟ فكيف هذا؟









وذكر موقع " familydoctor" أنه تم تطوير لقاح فيروس الورم الحليمي البشري لأول مرة للمساعدة في الوقاية من سرطان عنق الرحم لدى النساء، أما الأن يعرف الباحثون أن اللقاح يمكن أن يساعد في منع السرطانات المرتبطة بفيروس الورم الحليمي البشري لدى الرجال أيضًا.





تتزايد معدلات الإصابة بسرطان الفم والحلق ، وفقًا لمراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها (CDC). وكذلك حالات سرطان الشرج، لا يتم فحص الأشخاص عادةً بحثًا عن هذه السرطانات وهذا يجعل من الصعب اكتشاف المرض، وقد يكون علاج هذه السرطانات أكثر صعوبة لأنه لم يتم العثور عليها مبكرًا.





لقاح فيروس الورم الحليمي البشري يمكن أن يساعد في الوقاية من هذه السرطانات.





ما هو فيروس الورم الحليمي البشري؟

فيروس الورم الحليمي البشري هو مرض شائع ينتقل عن طريق الاتصال الجنسي إنها الأكثر شيوعًا.

يوجد أكثر من 100 نوع من فيروس الورم الحليمي البشري. يمكن أن يسبب فيروس الورم الحليمي البشري الثآليل التناسلية وسرطانات عنق الرحم و المهبل و الفرج و فتحة الشرج والقضيب والحنجرة.

ينتقل فيروس الورم الحليمي البشري من شخص إلى آخر من خلال ملامسة الجلد للجلد، وبعض الناس لا يدركون أبدًا أنهم مصابون به لأنه ليس لديهم أعراض، لا يزال بإمكانهم نشر العدوى للآخرين.





انواع لقاح فيروس الورم الحليمي

يوجد حاليًا 3 لقاحات تُستخدم لمنع انتشار فيروس الورم الحليمي البشري ، وفقًا لقاح اللقاح. تمت الموافقة على جميع اللقاحات الثلاثة من قبل إدارة الغذاء والدواء الأمريكية للوقاية من عدوى فيروس الورم الحليمي البشري:





جارداسيل هو لقاح لفيروس الورم الحليمي البشري للذكور والإناث.

جارداسيل 9 هو لقاح لفيروس الورم الحليمي البشري للذكور والإناث.

Cervarix هو لقاح HPV للإناث فقط.



