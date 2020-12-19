شاهد.. مواجهات عنيفة بين الجيش اللبنانى وطلاب معتصمين في بيروت

وقعت مواجهات عنيفة بين القوى الأمنية والجيش اللبناني من جهة، وحشد كبير من الطلاب أرادوا أن يعتصموا في محيط الجامعة الأمريكية في منطقة الحمرا ببيروت من جهة أخرى.





وبحسب موقع "لبنان-24"، فإن المعتصمين حاولوا التوجه إلى المدخل الرئيسي للجامعة، إلا أن القوى الأمنية منعتهم، الأمر الذي أدى إلى وقوع إشكال بين الطرفين.





واستخدمت القوى الأمنية الغاز المسيل للدموع وقنابل صوتية لإبعاد المتظاهرين عن مدخل الجامعة، فيما أشار ناشطون عبر مواقع التواصل الإجتماعي إلى أن القوى الأمنية اعتقلت الناشط هادي مرعي.





إلى ذلك، أفادت المعلومات أنّ شارع بليس في الحمرا مقطوع في شكل تام حاليًا بسبب الاشتباكات.







