عضو الشيوخ بالفيوم : علمنا بغرق ضحايا الهجرة غير الشرعية من فيسبوك ونتواصل مع الخارجية.. بالفيديو

ق ال المحاسب حاتم المليجى عضو مجلس الشيوخ بدائرة مركز اطسا الذى ، الذى يقطن به الشباب من ضحايا الهجرة غير

الشرعية ، أنه علم بالحادث من خلال وسائل التواصل الاجتماعى





وأضاف سأتواصل مع وزارة الداخلية والخارجية المصرية للتأكد من صحة الحادث والوصول الى الأسماء الحقيقية للشباب الذين غرقوا فى المياه الاقليمية الليبية.

وتابع :سنبذل كل جهودنا لأعادة جثامين الضحايا الى أسرهم ، بعد التأكد من حقيقة الحادث والوفيات ، ونواسى أهالى الضحايا

ونعزيهم ، و سنكون بجوارهم خطوة بخطوة .

وناشد المليجى الشباب بالابتعاد عن الهجرة غير الشرعية ، لخطورتها على الشاب الذى يلجا اليها سواء أثناء الهجرة وحتى

عندما يصل لاى بلد ، حيث يواجه مشاكل امنية وقانونية .

وأضاف عضو مجلس الشيوخ مصر تتسع لنا جميعا وفيها خير كثير والمستقبل للشباب الذى يساعد فى التنمية





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من جانب أخر :خيم الحزن على أهالى قرية جبر التابعة للوحدة المحلية لقرية الغرق بمركز اطسا بالفيوم ، عقب وصول نبأ وفاة سعيد عبد الحميد (37 سنة ) أحد باب القرية أثناء سفره من ليبيا الى أيطاليا بطريقة هجرة غير شرعية ، فى المياه الليبية ، والعثور على جثته طافية فى المياه الاقليمية لليبيا .

وقال شقيقه حسن عبد الحميد سكرتير الوحدة المحلية لقرية الحجر بمركز اطسا بالفيوم : سعيد شقيقى متزوج ويعول 4 أولاد فى عمر الزهور ، فهو يعمل فى ليبيا منذ عامين ، ويعود كل 6 أشهر لزوجته وأولاده ، فى أجازة لمدة شهر ، ثم يعود للسفر الى ليبيا ، حيث يعمل فى مجال النقاشة .





واضاف :"كنت اتابعه واطمئن عليه بالمحمول كل أسبوع ، لكن منذ 15 يوما ، اتصلت به كعادتى معه ، فوجدت تليفونه مغلقا ، فدخل الشك فى قلبى ، لأنها ليست عادته معى" .





واوضح حسن قائلا : "فوجئت بتليفون من ابن عمى الذى يعمل مع سعيد فى ليبيا يخطرنى بأن سعيد عثر على جثته طافية فى البحر الليبى مع جثث اخرى لبعض الشباب من سوهاج والفيوم ، لم اتمالك نفسى، وسقط على الارض من شدة الحزن وسماعى خبر وفاة شقيقى سعيد" .





وأضاف : "علمت من ابن عمى فى ليبيا أن سعيد غرق فى المياه الليبية مع بعض الشباب من الفيوم وسوهاج ، خلال استقلالهم مركب للسفر من ليبيا الى إيطاليا ، الا ان شدة الرياح أدت الى انقلاب المركب وغرقهم جميعا ، الى ان عثرت السلطات الليبية على جثامينهم تطفو على سطح المياه ، وقامت فرق الإنقاذ النهرى الليبية بانتشالها وحملهم بسيارات الاسعاف الى مشرحة المستشفى الليبى" .





وحررت السلطات الامنية الليبية محضر بالواقعة ، واحيلت الى النيابة الليبية التى تولت التحقيق .





وأكد حسن ان الجثمان لن يعود الا بعد 3 أيام لحين انهاء الاجراءات الليبية وشحن الجثمان على إحدى الطائرات لنقله الى الفيوم ، لدفنه فى مقابر العائلة بقرية جبر بمركز أطسا بالفيوم .



