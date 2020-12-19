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منوعات

بوريس جونسون: سلالة جديدة من كورونا تنتشر بنسبة 70% فى إنجلترا

السبت 19/ديسمبر/2020 - 08:08 م
صدى البلد
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أحمد شريف

 حذر بوريس جونسون رئيس وزراء بريطانيا من أن سلالة فيروس كورونا ذات طافرة جديدة تنتشر بنسبة 70٪ أسرع من أي شكل آخر من أشكال الفيروس.


 وقال رئيس الوزراء إن الضغط قد يزيد  في المملكة المتحدة بمقدار 0.4 حيث ألغيت احتفالات عيد الميلاد  في لندن والجنوب الشرقي مع قيود جديدة من "المستوى الرابع" تم الإعلان عنها في مؤتمر صحفي بعد ظهر اليوم.


ووفقا لصحيفة مترو البريطانية،  لم تجد لجنة الخبراء التابعة لوزارة الصحة NervTag أي دليل يشير إلى أن السلالة الجديدة أكثر فتكًا من السلالات السابقة.


قال كريس ويتي ، كبير المسؤولين الطبيين في إنجلترا ، في وقت سابق اليوم ، إنه لا يوجد دليل على أن سلالة كورونا الجديدة  تؤثر على اللقاحات والعلاجات ، على الرغم من العمل العاجل الجاري لتأكيد ذلك.


وأشارت الصحيفة إلى أنه سيتم فرض قيود على فيروس كورونا من المستوى الرابع اعتبارًا من صباح يوم الأحد بسبب انتشار الفيروس في أجزاء من لندن وجنوب شرق وشرق إنجلترا.

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