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أخبار البلد

تثبيت وقف إطلاق النار.. رئيس المخابرات العامة يلتقي حفتر وعقيلة صالح فى بنغازي.. صور

السبت 19/ديسمبر/2020 - 07:44 م
صدى البلد
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إلتقى رئيس المخابرات العامة، اللواء عباس كامل، بالمشير خليفه حفتر القائد العام للجيش الوطني الليبي وتم خلال اللقاء مناقشة عدد من الموضوعات محل الإهتمام والتأكيد على الجهود والتحركات المصرية الداعمة لمخرجات اجتماعات اللجنة العسكرية "5+5" والتي اسفرت عن تثبيت وقف اطلاق النار واتخاذ عدد من الاجراءات التي تساهم في استقرار الوضع العسكري والامني بجميع ربوع ليبيا.


وقام اللواء عباس كامل رئيس المخابرات العامة اليوم بزيارة الى مدينة بنغازي الليبية موفدًا من رئيس الجمهورية حيث نقل رسالة دعم وتأييد للشعب الليبي علي مختلف الاصعدة العسكرية والسياسية في اطار الدور المصري الداعم لإستقرار الاوضاع في ليبيا والحفاظ على مقدراتها ومكتسباتها.

وإلتقى كامل خلال الزيارة بالمستشار عقيلة صالح رئيس مجلس النواب الليبي وعدد من اعضاء البرلمان تم خلاله التأكيد على دعم مصر لكل مسارات التسوية الشاملة للازمة الليبية بالتنسيق مع الامم المتحدة والمجتمع الدولي.


كما ناقش كامل تطورات الموقف السياسي وبحث سبل دفع وتطوير العلاقات المصرية الليبية على جميع المستويات خلال الفترة القادمة.
تثبيت وقف إطلاق النار.. رئيس المخابرات العامة يلتقي حفتر وعقيلة صالح فى بنغازي.. صور
تثبيت وقف إطلاق النار.. رئيس المخابرات العامة يلتقي حفتر وعقيلة صالح فى بنغازي.. صور
تثبيت وقف إطلاق النار.. رئيس المخابرات العامة يلتقي حفتر وعقيلة صالح فى بنغازي.. صور
تثبيت وقف إطلاق النار.. رئيس المخابرات العامة يلتقي حفتر وعقيلة صالح فى بنغازي.. صور
تثبيت وقف إطلاق النار.. رئيس المخابرات العامة يلتقي حفتر وعقيلة صالح فى بنغازي.. صور
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