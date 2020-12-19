رئيس جامعة عين شمس: نأمل في صناعة سيارة كهربائية مصرية تنافس السوق العالمي

قال الدكتور محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس، أن رالي السيارات الكهربائية محلية الصنع مصر 2020 في دورته الثالثة بمنطقه أهرامات الجيزة إنجاز عظيم وفكرة لاستخراج كوادر مصرية تجتاح سوق السيارات الكهربائية.







وأضاف، أن الرالي تنظمه كلية الهندسة بالتعاون مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وأكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا بمشاركة 19 فريقا من مختلف الجامعات المصرية.





وأضاف رئيس جامعة عين شمس خلاب تصريحات لصدي البلد، أن الجامعة توفر كل الإمكانيات لجميع الطلاب بالجامعات الحكومية من تدريب وإعطاء الفرصة لهم بمشاركة أكاديمية البحث العلمي التي تبذل أقصي جهدها سواء دعما ماديا او معنويا.





وأكد الدكتور محمود المتبني، إنه يأمل في الوصل صناعة سيارة كهربائية تنافس في السوق العالمي في القريب العاجل، موفرا كافة الامكانيات المطلوبة لمساعدت الطلاب.





الجدير بالذكر تحت رعاية أ.د.خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي ،أ.د. محمود صقر رئيس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا وأ.د. محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس.





ينطلق رالي السيارات الكهربائية محلية الصنع مصر 2020 في دورته الثالثة، والذي تنظمه كلية الهندسة جامعة عين شمس بالتعاون مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي و أكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا بمشاركة 19 فريقا من مختلف الجامعات المصرية بمنطقه أهرامات الجيزة.





بحضور ا.د. خالد العناني وزير السياحة والاثار ، أ.د. اشرف صبحي وزير الشباب والرياضة ،أ.د. محمود المتينى رئيس جامعه عين شمس ، م.احمد طه مساعد وزير الصناعة نائبا عن وزيرة التجارة والصناعة ورئيس شركة النصر للسيارات نائبا عن وزير قطاع الأعمال.





يشرف علي السباق د.محمد عبد العزيز و د.ماجد غنيمة الأساتذة بكلية الهندسة جامعة عين شمس ,، وقد قام بالتسجيل في المسابقة 30 فريقا استطاع 19 فريقا منهم الوصول للسباق النهائي ، وقد شهدت التحضيرات الاستباقية ورش عمل على مدى شهر بإجمالي عدد ساعات 144 ساعة.





كما تم اجراء من 2-5 مراجعات لتصميم كل فريق بإجمالي 240 ساعة لجميع الفرق.





أيضا شملت التحضيرات فحص متعمق للسلامة في الموقع و دعم فني على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع.





اقرأ أيضا : عميد آداب القاهرة: انطلاق امتحانات الفصل الدراسي الأول اعتبارا من 12 يناير المقب



من الجدير بالذكر أن 65٪ من مكونات السيارة (صنع في مصر) و40٪ من مكونات السيارة قام بتصنيعها الطلاب أنفسهم.



