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أخبار العالم

متجاوزة كوريا الشمالية.. تركيا ثالث أكثر دولة تشكل تهديدًا على العالم

السبت 19/ديسمبر/2020 - 07:58 م
رجب طيب أردوغان
رجب طيب أردوغان
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القسم الخارجي
كشف استطلاع رأي أجراه معهد البحوث السياسية الدولية وشركة "إبسوس" للأبحاث في إيطاليا، أن المواطنين الإيطاليين يرون تركيا في المرتبة الثالثة ضمن أكثر الدول تهديدا للعالم.

ووجه الاستطلاع الذي شاركت فيه شركة "إبسوس" للأبحاث، وهي واحدة من أكثر المؤسسات الفكرية شهرة في إيطاليا في مجال العلاقات الدولية، سؤالا للمواطنين جاء فيه: "برأيك أي دولة هي أكبر تهديد للعالم؟"، وفقًا لصحيفة "زمان" التركية.

وبحسب الاستطلاع، فقد جاءت الصين في المرتبة الأولى بنسبة 27%، وإيران في المرتبة الثانية بنسبة 15%، وتركيا بنسبة 14%.

وتعد هذه هي المرة الأولى منذ 5 سنوات التي تدخل فيها تركيا ضمن قائمة أكثر 3 دول تهديدا للعالم، وفقا للإستطلاع

وكان المواطنين الإيطاليين يرون تركيا العام الماضي كدولة تهدد العالم بنسبة 8% فقط، أما في عام 2018، فكانت النسبة 3%.

وبهذه النتيجة تكون تركيا سبقت كوريا الشمالية (12%)، والولايات المتحدة الأمريكية (10%) وروسيا (8%).

وقال مدير معهد البحوث السياسية الدولية، باولو ماجري، إنه ثمة أمورا خاطئة تجري في تركيا، تلك الأشياء التي تجعل من دولة يمكن أن تصبح عضوا في الاتحاد الأوروبي على مقربة من الوصول إلى مرتبة إيران في تهديدها للعالم.

واعتبر ماجري أن سياسات الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان في شرق المتوسط والتوتر مع فرنسا هي من الأسباب التي جعلت تركيا مصدر تهديد للعالم.
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