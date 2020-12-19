رئيس جامعة الفيوم يشارك في افتتاح رالي السيارات الكهربائية: تتوافق مع رؤية مصر التنموية

شارك الدكتور أحمد جابر شديد، رئيس جامعة الفيوم، في مسابقة رالي السيارات الكهربائية محلية الصنع والذي افتتحها الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، بحضور الدكتور محمود صقر، رئيس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، وعدد من الوزراء ورؤساء الجامعات المصرية ورجال الصناعة والاستثمار وذلك اليوم السبت 19 ديسمبر 2020 بمنطقة أهرامات الجيزة.

صرح الدكتور أحمد جابر شديد أن مسابقة "رالي القاهرة للسيارات الكهربائية محلية الصنع" مسابقة تكنولوجية قومية يتم تنظيمها لأول مرة بتمويل من أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي بالتعاون مع كلية الهندسة بجامعة عين شمس وذلك بمشاركة 19 فريقا من مختلف الجامعات المصرية.

وأضاف شديد أن هذه المسابقة جاءت تنفيذا لرؤية مصر للتنمية والاستراتيجية القومية للعلوم والتكنولوجيا والابتكار لوزارة التعليم العالي والبحث العلمى 2030.

شهد الدكتور أحمد جابر شديد، رئيس جامعة الفيوم، و الدكتور خالد عطا الله، نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب، والدكتور كمال غلاب، عميد معهد البحوث والدراسات الاستراتيجية لدول حوض النيل، و الدكتور محمود علي عبد الفتاح، وكيل المعهد لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، فعاليات الحفل الأول لخريجي المعهد.





جاء ذلك بحضور الدكتور إسلام أبو المجد، مستشار وزير التعليم العالي للشؤون الأفريقية، والسفير الدكتور محمد حجازي، مساعد وزير الخارجية الأسبق ومستشار وزير التنمية المحلية، والدكتور صفوت عبد الدايم، الأستاذ المتفرغ بالمركز القومي لبحوث المياه، و الدكتور أمانى الطويل، مساعد مدير مركز الأهرام للدراسات الاستراتيجية الأسبق، واللواء الدكتور علاء عز الدين، مدير مركز الدراسات الاستراتيجية للقوات المسلحة الأسبق، وعدد من عمداء الكليات والعمداء السابقين للمعهد وخريجي المعهد .









من جانب أخر أكد أحمد جابر شديد رئيس الجامعة فى كلمته أن الجامعة تبذل قصارى جهدها لجعل معهد البحوث والدراسات الاستراتيجية لدول حوض النيل واحدًا من المراكز البحثية المتميزة والمتخصصة في قضايا ومشكلات دول حوض النيل لما له من دور هام في تطوير علاقة مصر بدول حوض النيل علميًا وثقافيًا واجتماعيًا واقتصاديًا، وصقل المعرفة بالشأن الأفريقي بصفة عامة ودول حوض نهر النيل بصفة خاصة، وفي ختام كلمته قدم التهنئة لأبنائه الطلاب من خريجي المعهد.





وأشار الدكتور خالد عطا الله نائب رئيس الجامعة إلى أن مصر تعتبر حاضنة لكل الثقافات وخير دليل على ذلك أنها تولي اهتمامًا كبيرًا لدول حوض النيل بشكل خاص وقارة أفريقيا بشكل عام وذلك من خلال سعيها الدائم إلى استعادة الدور المصري في أفريقيا كإحدى دوائر الأمن القومي المصري، مؤكدًا أن مصر حرصت على العمل على استيفاء المتطلبات المصرية الثلاث وهي عدم المساس بحصة مصر المائية، والالتزام بمبدأ الإخطار المسبق للمشروعات المزمع إقامتها على النهر، والتوصل إلى التوافق المطلوب حول الاتفاقية الإطارية الغير مكتملة .