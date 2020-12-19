هل تجب الصلاة على المسن غير المدرك.. الإفتاء تجيب

هل تجب الصلاة على المسن غير المدرك ؟.. سؤال أجاب عنه الشيخ أحمد وسام، أمين لجنة الفتوى بدار الإفتاء المصرية، وذلك خلال لقائه بفتوى مسجله له.





ورد وسام، قائلًا: إنه طالما فى هذه الحالة فلا تجب عليه الصلاة، لأن الصلاة يجب فيها النية وتحتاج أن يكون الإنسان عاقل ومدرك لما يفعله، وهو غير مدرك لأنه فى حالة رفع عنه القلم والحرج بالنسبة لعبادة الصلاة.





وأشار إلى أنه طالما كان غير مدرك لما يفعله فلا تجب عليه الصلاة لأنه غير مدرك وهذا من رحمة الله بعبادة المؤمنين إذا ما بلغ أحدهم الكبر وكان غير مدرك أو لمرض شديد يمنعه عن الصلاة.









علي جمعة يكشف عن صيغة الصلاة النارية لفك الكرب وقضاء الحوائج

قال الدكتور علي جمعة، مفتي الجمهورية السابق، إنه توجد صلاة على سيدنا محمد -صلى الله عليه وسلم- تسمى «الصلاة النارية» وهي من الصيغ التي أُلهم بها بعض أهل الله، وسميت بهذا الاسم لأنها إذا قرأت بنية تحصيل أمر من الأمور فتحققه كالنار في الهشيم ولكن هذا كله بفضل وتكرم الله علينا.









وذكر «جمعة»، ، صيغة الصلاة النارية وهي: «اللَّهُمَّ صلّ صلاةً كاملةً وسلّمْ سلامًا تامًا على نبىٍ تنحلُ به العقدُ وتنفرجُ به الكُرَبُ وتُقْضَى به الحوائجُ وتُنَالُ به الرغائبُ وَحسنُ الخَوَاتِيم ويُستسقى الغمامُ بوجههِ الكريمِ وعلى آلهِ».









وأكد أن الصلاة النارية على الرسول صلى الله عليه وسلم لم يرد بها نص شرعي، ولكنها من المجربات التى لها أثر طيب فى فك الكرب وقضاء الحوائج وإظهار الحق وخلافه، موضحًا أنها أخذت من خلال التجربة والتكرار، وسميت بالنارية بسبب استجابة الدعاء بعدها بشكل سريع، مضيفًا أنها أخذت عن الشيخ التازي الفارسى وهو الذى صاغها بهذا الصياغة.









واشترط المفتي السابق، أن تردد «الصلاة النارية» بقلوب دارعة، وأن تقال 4444 مرة، مؤكدًا أن الله تعالى قد يستجيبها أو يؤجلها وقد جربت عامًا كاملًا وكان لها أثر قوي.



