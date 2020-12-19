منافس الأهلي المحتمل.. حصد لقب بطل آسيا وتأهل لمونديال الأندية للمرة الثانية

يواجه فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي بقيادة الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني في أولى مبارياته بكأس العالم للاندية المقبل في قطر، واحدًا من ثلاث فرق هى الدحيل القطري وأوكلاند سيتي النيوزلاندي وأولسان هيونداى الكورى الجنوبي بطل آسيا.



