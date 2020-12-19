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فن

نسرين طافش تدعم حملة «مش عادي» لمواجهة العنف ضد المرأة

السبت 19/ديسمبر/2020 - 08:10 م
نسرين طافش
نسرين طافش
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محمد بدران

ساندت الفنانة الشابة نسرين طافش مبادرة "مش عادي" من حملة ميدفيست لتسليط الضوء على قضايا العنف ضد المرأة في المجتمع العربي.

ونشرت نسرين طافش الخشت صورة جديدة لها ظهرت فيها وهي ترتدي كمامة مكتوب عليها “مش عادي” وذلك على صفحتها الخاصة على تطبيق الصور والفيديوهات العالمي إنستجرام .

وقالت نسرين طافش تعليقا على الصورة: "العنف ضد المرأة سواء لفظي أو جسدي  مش عادي المرأة أمانة والرجولة حماية و احتواء"

واضافت "مبادرة ميدفست مصر لتسليط الضوء على قضايا العنف ضد المرأة بالتعاون مع مهرجان القاهرة السينمائي الدولي وصندوق الأمم المتحدة للسكان في مصر والوكالة الإيطالية للتنمية والتعاون".

ويعرض حاليا للنجمة نسرين طافش مسلسل "الوجه الآخر" عبر قناة أبو ظبي الفضائية، من الأحد إلى الخميس، في تمام الساعة السابعة مساءًا بتوقيت، الإمارات، والسادسة مساء بتوقيت السعودية، والخامسة مساء مصر وسوريا. 

مسلسل "الوجه الآخر" بطولة ماجد المصرى، نسرين طافش، مادلين طبر، ندى موسى، عماد رشاد، حنان سليمان، دينا المصري، أحمد خليل وعدد آخر من الفنانين والعمل قصة ماجد المصرى وتأليف فداء الشندويلي، وإخراج سميح النقاش.

كان مسلسل "ختم النمر"، آخر أعمال نسرين طافش من تأليف أحمد سمير فرج، وسيناريو وحوار محمد عبد المعطى، ومن إخراج أحمد سمير فرج.

وشاركت فى بطولته مع عدد كبير من النجوم وأبرزهم أحمد صلاح حسنى، رشدى الشامى، تميم عبده، عفاف شعيب، وفاء سالم، إسلام جمال، ميرهان حسين، تامر شلتوت، جميل برسوم، إبراهيم فرح، حنان سليمان.

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