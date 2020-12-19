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رياضة

فرج عامر ينتقد الحكم والـ VAR في مباراة سموحة والمحلة بالدوري

السبت 19/ديسمبر/2020 - 08:12 م
فرج عامر، رئيس نادى
فرج عامر، رئيس نادى سموحة
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حسام الحارتي
انتقد المهندس  محمد فرج عامر رئيس نادي سموحة الاداء التحكيمي المصري خلال خوض مبارايات الدوري الدوري المصري مع تواجد تقنية الـ var.

ونشر المهندس محمد فرج عامر صورة من لقاء سموحة أمام غزل المحلة في الأسبوع الأول من بطولة الدوري المصري والتي انتهت بالتعادل الإيجابي "1-1" قائلاً: "لقطة من مباراة سموحة وغزل المحلة بالشوط الثاني.. ملحوظة سموحة باللون الازرق واللقطة داخل منطقة جزاء المحلة لم يراها الحكم ولا الڤار".

واستهل سموحة مشواره في الدوري الممتاز هذا الموسم بالتعادل مع غزل المحلة ثم الاتحاد السكندري.
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