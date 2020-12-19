نائب رئيس جامعة الأزهر يشارك بلقاء وزارة الشباب والرياضة ووكالة الفضاء المصرية

شارك الدكتور محمد الشربيني نائب رئيس جامعة الازهر لشئون التعليم والطلاب، في اللقاء المشترك بين الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، والدكتور محمد القوصي، رئيس وكالة الفضاء المصرية؛ لبحث إعداد برامج تأهيل وتدريب متكاملة للشباب والنشء في مجال العلوم والفضاء.





وخلال اللقاء أكد نائب رئيس جامعة الأزهر أهمية الدور التوعوي والثقيفي الذي تقوم به وكالة الفضاء المصرية، مشيدًا بالتناغم والتنسيق الإيجابي والفعّال بين مؤسسات الدولة ذات الاهتمام المشترك، خاصة في ظل الدعم المتواصل الذي تتلقاه من القيادة السياسية برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية.

وأوضح أن اللقاء ناقش خطوات تصميم وتفعيل برنامج "فضائك"، وهو برنامج توعوي وتثقيفي يستهدف النشء من سن من 7 – 17 سنة تقريبًا، ويهدف لجذب وترغيب هذه الفئة في دراسة العلوم بصفة عامة، وعلوم الفضاء بصفة خاصة، مشيرًا إلى أن البرنامج في تصوره الأولي سيتكون من ثلاثة أجزاء؛ جزء تعليمي عبارة عن محاضرات وندوات، وجزء ميداني في صورة زيارات للأماكن العلمية، مثل: المعامل الموجودة في الجامعات أو المراصد، وربما يشمل معسكرات للرصد، إضافة لجزء آخر سيركز فيه على كل ما يخص الأقمار الصناعية.

وأضاف أن وزير الشباب وجه خلال اللقاء بأن يكون هناك جزء خاص برائد الفضاء، وما هي مقوماته ومؤهلاته التعليمية والبدنية؟، ووضع أطر يتم التخطيط المبكر لها؛ لوضع أسس اختيار رواد الفضاء، وأن يكون المنضمون لهذا البرنامج مؤهلين علميًّا وبدنيًّا؛ ليكونوا نواة تبنى عليها مصر بالتوازي مع خطة التنمية المستدامة التي وضعتها مصر لعام 2030م.





وخلال اللقاء تم الاتفاق على إعداد برنامج تفصيلي حول ما تم مناقشته، كما تم الإشارة إلى إضافة جزء خاص بتصنيع نموذج لقمر صناعي، وقد يتم إطلاقه من أعلى مبنى متاح، بحيث يقوم ببعض القياسات ويلتقط بعض الصور، ومن خلال هذا يتم تدريب الطلاب على مكونات الأقمار الصناعية وطريقة تركيبها، الأمر الذي قد يكسبهم مهارات عملية تركيب الإلكترونيات.





ولفت نائب رئيس جامعة الأزهر -خلال اللقاء- إلى الدور الإعلامي المهم الذي تقوم به وسائل الإعلام المختلفة في هذا السياق وتوجيه النشء إلى دراسة العلوم، الأمر الذي أكد عليه وزير الشباب، مدللًا بغياب نوعية البرامج التثقيفية العلمية؛ مثل برنامج (العلم والإيمان) للدكتور مصطفى محمود –رحمه الله- الذي كان ينتظره الجميع، وكان له أبلغ الأثر في نشر العلوم بين الأطفال والشباب.





وأوضح نائب رئيس الجامعة أنه وبعد الانتهاء من إعداد البرنامج سيتم مناقشته واعتماده من قبل الجهات المختصة من وزارة الشباب والرياضة، ووكالة الفضاء المصرية، وكلية العلوم بجامعة الأزهر، وأقسام الفضاء بالجامعات المصرية المختلفة، مضيفًا أنه من المقرر أن يبدأ تطبيق البرنامج من أندية العلوم الموجودة في مراكز الشباب التابعة لوزارة الشباب والرياضة على مستوى المحافظات؛ للعمل على استيعاب طاقات عديد من النشء والشباب وأفكارهم المختلفة وتوجيهها التوجيه الأمثل، مع تدريبهم وتأهيلهم ومساعدتهم؛ لتحقيق المشاريع الخاصة بهم.