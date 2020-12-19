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رئيس قسم الصدر بقصر العيني: الإصابة بكورونا دون الشعور بأعراض تعطي مناعة ضد الفيروس

السبت 19/ديسمبر/2020 - 08:39 م
مناعة كورونا
مناعة كورونا
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حياة عبد العزيز
كشف الدكتور أيمن السيد سالم أستاذ ورئيس قسم الصدر بقصر العيني جامعة القاهرة، عن مفاجأة بشأن فيروس كورونا المستجد، مشيراً إلى أن الشخص قد يصاب بعدوى كورونا دون الشعور بأي أعراض تذكر، أو قد تكون أعراضاً خفيفة عابرة وغير ملحوظة وبالتالي تعطي الجسم مناعة طبيعية ضد الفيروس.

وأوضح الدكتور أيمن سالم، في تصريحات صحفية، أن تلك الأعراض تتمثل في دور البرد الخفيف وانسداد الأنف وإرهاق بالجسم، مشددًا على ضرورة اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد في موجته الثانية.

وجدّد رئيس قسم الصدر بقصر العيني، تحذيره من التهاون في اتباع الإجراءات الاحترازية ضد فيروس كورونا، لافتاً إلى أن أعداد المصابين في الموجة الثانية من الفيروس في تزايد مستمر.

أضاف أيمن سالم، أن عدد الإصابات الخفيفة في الموجة الثانية لكورونا تمثل النسبة الأكبر، تليها الحالات المتوسطة، ثم عدد الحالات الشديدة تعد الأقل مع خطورتها التي لا يمكن فيها التنبؤ بتحسن الحالة أو تدهورها. 

وأكد أيمن سالم، أن علاج الحالات الخفيفة تكون في المنزل مع الالتزام ببروتوكول وزارة الصحة، أما الحالات الشديدة أو المتوسطة قد تحتاج إلى دخول مستشفى لرعاية خاصة. 

ونوه بأن عرض الإسهال يظهر في معظم مصابي مرضى كورونا في موجتها الثانية؛ وذلك مع فقدان حاسة الشم والتذوق وقد يكون لأيام بسيطة أو عدة أسابيع، كما أن العينين قد تكون من مصادر دخول الفيروس إلى الجسم ولكنها غير مؤكدة.
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