إحالة سائق لـ «الجنايات» أخفى متهماً بشحنة مانجو لتهريبه إلى الإمارات

قرّر المستشار علاء فراج المحامى العام لنيابات البحر الأحمر الكلية، إحالة سائق شاحنة إلى محكمة الجنايات لمحاولته تهريب متهم إلى دولة الإمارات داخل شحنة مانجو عن طريق ميناء سفاجا البحري.

تعود أحداث الواقعة أثناء متابعة الرائد أحمد عبداللاه معاون مباحث ميناء سفاجا مهام عمله بميناء سفاجا البحرى باللجنة الأمنية للشاحنات المغادرة خارج البلاد والرائد محمد أبوالمحاسن، بالإدارة العامة لمكافحة المخدرات، وخلال تفتيشهما رسالة المانجو المحملة بسيارة المتهم «أحمد ج. ر»، سائق، تمهيدا لسفرها لدولة الإمارات تمكنا من ضبط «محمد ع. ا»، مختبئا داخل الطرد، وبسؤاله عن سبب اختفائه أقرّ بمحاولته الهروب خارج البلاد لصدور حكم ضده بالسجن 10 سنوات.

واعترف بأنه اتفق مع السائق على تهريبه للخارج داخل رسالة الفاكهة بعد أن تحصل منه على مبلغ 17 ألف ريال سعودى، تم التحفظ عليهما وبمواجهة السائق واعترف بما أقر به شريكه وتم ضبط المبلغ المالى بالسيارة، وتوصلت تحريات العقيد محمد سمير، بادارة البحث الجنائى بمديرية أمن البحر الأحمر ورئيس قسم الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر إلى صحة الواقعة.

تم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق وقررت حبس المتهم وتجديد حبسه حتي صدر قرار إحالته إلى المحاكمة الجنائية.





وفى ذات السياق أحبطت الأجهزة الأمنية بقسم شرطة رأس غارب محاولة هروب بحجز قسم الشرطة من داخل الحجز بعد قيامهم بإشعال النيران في بطاطين داخل الحجز، وتمت السيطرة على الهروب من جانب قوة القسم، وتبين إصابة 4 مساجين و3 أفراد أمن وضابط شرطة باختناق جراء إشعال النيران بالبطاطين داخل الحجز.

كان اللواء محمود أبو عمرة مدير أمن البحر الأحمر، تلقى بلاغا يفيد بمحاولة هروب عدد من المحتجزين على ذمة قضايا داخل حجز قسم شرطة رأس غارب.

على الفور انتقل إلى قسم شرطة رأس غارب اللواء محمود أبو عمرة، مدير أمن البحر الأحمر، واللواء خالد عبد الهادي، مدير مباحث المديرية، وكذلك اللواء عبدالله عباس مساعد مدير الأمن لشمال البحر الأحمر .

وتم نقل 4 من المصابين لمستشفي رأس غارب المركزي جراء إصابتهم باختناق وتمت السيطرة علي الهروب، وجارى اتخاذ الإجراءات القانونية والعرض على النيابة العامة .

ونشرت قوات أمن البحر الأحمر عددا كبيرا من قوات الأمن المركزي وفرض كردون أمني حول قسم شرطه رأس غارب لمنع أى تجمع من جانب أهالي المساجين.