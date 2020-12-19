ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

برلمان

نائب بالشيوخ: قرار البرلمان الأوروبي عن مصر تزييف للحقائق وتدخل مرفوض

السبت 19/ديسمبر/2020 - 10:18 م
البرلمان الأوروبي
البرلمان الأوروبي
Advertisements
فريدة محمد
أعلن النائب عمرو فهمي، عضو مجلس الشيوخ الأمين المساعد لأمانة قطاع الأعمال المركزية بحزب مستقبل وطن، رفضه التام لقرار البرلمان الأوروبي بشأن حالة حقوق الإنسان في مصر، مضيفًا أن ذلك يعد تدخلاً في الشأن الداخلي لمصر ولا يعبر عن الواقع داخل المجتمع المصرى، وفي عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي. 

وأكد "فهمي"، في بيان له اليوم السبت، أن الدولة حريصة على ترسيخ مبادئ حقوق الإنسان منذ تولى الرئيس عبد الفتاح السيسي مقاليد الحكم، مشيرًا إلى أن ما تضمنه قرار البرلمان الأوروبي تزييف للحقائق في مصر، نظرًا لاعتمادهم على أحاديث المنظمات الحقوقية المشبوه والمدعومة من قبل الجماعات الإرهابية والتي حريصة على تشويه سُمعة مصر ليلاً ونهارًا. 

وطالب عضو مجلس الشيوخ، البرلمان الأوروبي أن يلتفت إلى الانجازات التي تمت على أرض الواقع خلال الستة سنوات الماضية في كافة المجالات والدعم المقدم للطبقات الفقيرة وهذا حق أصيل من حقوق الإنسان، وعدم الالتفات للشائعات والمعلومات المغلوطة التي يبثها المأجورين والمُمولين عن مصر لهدمها. 

وذكر النائب أنه على البرلمان الأوروبي أن يشيد بالدور الكبير التي تقوم به مصر في محاربة الإرهاب بدم أبنائه والذي يهدد العالم أجمع، مؤكدًا أن الدولة حريصة على دعم حقوق الإنسان وإقامة دولة مدنية ديمقراطية حديثة.

جاء ذلك بعد أن تابع مجلس النواب برئاسة الدكتور على عبدالعال باستياء بالغ ما تضمنه القرار الصادر عن البرلمان الأوروبي بشأن حالة حقوق ‏الإنسان في مصر والذي تضمن العديد من المغالطات المغايرة للواقع والداخل المصري، ‏معتبرًا أن قرار البرلمان الأوروبي غير مقبول ولا يلائم الشراكة الاستراتيجية ‏المصرية - الأوروبية، ومؤكدًا رفض مجلس النواب المصري لقرار البرلمان الأوروبي، ‏جملة وتفصيلًا واصفًا إياه بأنه يعبر عن أهداف مسيسة ، ونهج غير متوازن.‏

وطالب مجلس النواب المصري في بيانه البرلمان الاوروبي، بعدم تنصيب نفسه ‏وصيًا على مصر، والنأى بالبرلمان الأوروبى عن تسييس قضايا حقوق الإنسان لخدمة ‏أغراض سياسية أو انتخابية، مطالبًا إياهم بالنظر بموضوعية لواقع الأمور في مصر، ‏والابتعاد عن ازدواجية المعايير؛ مبديًا المجلس رئيسا وأعضاء اندهاشه من افتئات البرلمان الأوروبي على ‏الإجراءات القضائية المصرية، والحكم عليها في حين أن الفصل بين السلطات، ‏وعدم التدخل في أعمال السلطة القضائية، من صميم دولة القانون، والذي يُعد شيئًا ‏راسخًا في وجدان الدولة المصرية، حيث كان من الأولى أن يوجه البرلمان الاوروبي ‏نظرة موضوعية للجهود المصرية في حفظ الأمن والاستقرار ليس على المستوى ‏الداخلي فقط وإنما على المستوى الاقليمي أيضًا، خاصة في مجالي مكافحة الارهاب ‏والهجرة غير الشرعية في ظل ظروف اقليمية شديدة الاضطراب والتعقيد، وأيضًا ‏الجهود المصرية الواضحة والعميقة لتحسين معيشة المواطن المصري في ظل ما ‏تشهده الدولة المصرية من طفرة تنموية لم تتوقف حتى في أثناء مجابهة جائحة ‏كورونا.‏
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

يعبر عن أهدف مسيسة ونهج غير متوازن ..مجلس النواب ينتقد قرار البرلمان الأوروبي

غادة عجمي: البرلمان الأوروبى يحاول تشويه صورة مصر الحضارية

تفاصيل انتقاد مجلس النواب قرار البرلمان الأوروبي بشأن حالة حقوق الإنسان في مصر

عضو بالشيوخ للبرلمان الأوروبي: لستم أوصياء علينا وعليكم مراجعة أنفسكم

متجر لوجهة نظر الجماعات الإرهابية.. الشعب الجمهوري يرفض بيان البرلمان الأوروبي

رئيس «الحركة الوطنية»: بيان البرلمان الأوروبي مسيس ويخدم أهداف الإرهاب

ترشيحاتنا

مكافحة الإرهاب: عمل ممنهج في أوروبا وألمانيا ضد مصر

المفوضية الأوروبية: لغة قرار البرلمان الأوروبي عن مصر سيئة

الطفولة والأمومة: واقعة بسنت ومحمد غير مقبولة وأحيلت للنيابة

ظهور أعراض خطيرة على متلقي لقاح كورونا في أمريكا.. و"مستشفى شيكاغو" يوقف التطعيم

إصابة ديمة بياعة بـ فيروس كورونا .. فيديو

فاروق جعفر متأثرا: علاقتي بأولادي خيبة أمل حياتي .. شاهد

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

5 مشاعر تسبب الإفراط في الأكل وتؤدي إلى زيادة الوزن

حزام وفستان.. سعر صادم لأحدث إطلالات «لجين عمران»

علاج تقصف الشعر بالفازلين والأعشاب