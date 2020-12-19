نائب بالشيوخ: قرار البرلمان الأوروبي عن مصر تزييف للحقائق وتدخل مرفوض

أعلن النائب عمرو فهمي، عضو مجلس الشيوخ الأمين المساعد لأمانة قطاع الأعمال المركزية بحزب مستقبل وطن، رفضه التام لقرار البرلمان الأوروبي بشأن حالة حقوق الإنسان في مصر، مضيفًا أن ذلك يعد تدخلاً في الشأن الداخلي لمصر ولا يعبر عن الواقع داخل المجتمع المصرى، وفي عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي.





وأكد "فهمي"، في بيان له اليوم السبت، أن الدولة حريصة على ترسيخ مبادئ حقوق الإنسان منذ تولى الرئيس عبد الفتاح السيسي مقاليد الحكم، مشيرًا إلى أن ما تضمنه قرار البرلمان الأوروبي تزييف للحقائق في مصر، نظرًا لاعتمادهم على أحاديث المنظمات الحقوقية المشبوه والمدعومة من قبل الجماعات الإرهابية والتي حريصة على تشويه سُمعة مصر ليلاً ونهارًا.





وطالب عضو مجلس الشيوخ، البرلمان الأوروبي أن يلتفت إلى الانجازات التي تمت على أرض الواقع خلال الستة سنوات الماضية في كافة المجالات والدعم المقدم للطبقات الفقيرة وهذا حق أصيل من حقوق الإنسان، وعدم الالتفات للشائعات والمعلومات المغلوطة التي يبثها المأجورين والمُمولين عن مصر لهدمها.





وذكر النائب أنه على البرلمان الأوروبي أن يشيد بالدور الكبير التي تقوم به مصر في محاربة الإرهاب بدم أبنائه والذي يهدد العالم أجمع، مؤكدًا أن الدولة حريصة على دعم حقوق الإنسان وإقامة دولة مدنية ديمقراطية حديثة.



