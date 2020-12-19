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المصرية لحقوق الإنسان: تقرير البرلمان الأوربي معتمد على معلومات من منظمات مشبوهة

السبت 19/ديسمبر/2020 - 08:43 م
صدى البلد
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أسامة علي
قال عصام شيحة رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، إن الحملة الممنهجة التي طالت مصر خلال الشهر الماضي، ومنها تقرير البرلمان الأوروبي، متوقعة، كما من المتوقع أيضا زيادتها خلال الفترة المقبلة.

وأضاف شيحة خلال حواره مع برنامج "الحياة اليوم"، على مصر الاستعداد بخطة للرد على مثل هذه البيانات، لافتا إلى أن مصر لأول مرة تشكل لجنة عليا لحقوق الإنسان، برئاسة وزير الخارجية.

وأكد رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، أن تقرير البرلمان الأوروبي، معتمد على التقارير الصادرة عن المنظمات الممولة والمعادية لمصر.

وأشار عصام شيحة، إلى أنه قبل 2013، لم تكن لدى الإرادة السياسية الاهتمام بملف حقوق الانسان، عكس ما حدث بعد 2014، والذي شهد إرادة كبيرة للاهتمام بكل أوجه حقوق الإنسان المصرى.
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