هاشتاج الإخوان ماتت يتصدر تريند تويتر.. ومغردون: مصر باقية وعلى الاتحاد الأوروبي أن يعي الدرس جيدا

تصدر هاشتاج # الإخوان_ماتت، موقع التواصل الاجتماعي تويتر بعد أن أطلقه الإعلامي أحمد موسى مقدم برنامج علي مسئوليتي علي فضائية "صدي البلد" لـ فضح أكاذيب عناصر جماعة الإخوان الإرهابية فى مصر.









وكانت التعليقات كالآتي:





‏‎#الإخوان_ماتت

مصر التاريخ لا يهمها البرلمان الأوروبى بغطرسته وكل من يتدخل فى الشئون الداخلية لمصر عليه أن يتنيل على عينه ويكتم قبل أن يفكر فى التدخل فى شئون الداخلية وكفانا وما لقيناه منكم ومن أمثالكم وعليكم أن تتذكروا من علمكم الإنسانية على مر العصور.





‏‎#الاخوان_ماتت مصر باقية للأبد وعلي الاتحاد الأوروبي أن يعي هذا الدرس جيدا.





‏الاخوان جماعة ارهابية بمساندة حقوق الانسان والاتحاد الاوروبي‎#الاخوان_ماتت.





‏‎#الإخوان_ماتت الخرفان ماتوا من ٣٠ /٦.





‏ربنا يمحيهم من الارض جميعا بسلطانهم قردوغان ‎#الاخوان_ماتت.





‏‎#الاخوان_ماتت طز فى الاخوان والبرلمان الاوربى محدش هيكسر مصر.





‏‎#الاخوان_ماتت جماعة خائنة ماتت إلي الأبد ولا عزاء للخونة والمتآمرين.





‏‎‎#الإخوان_ماتت

رغم أنف الحاقدين نحن في رباط الى يوم القيامة وانتهى الإخوان إلى يوم القيامة.





‏الاخوان جماعة ارهابية بمساندة حقوق الانسان والاتحاد الاوروبي‎#الاخوان_ماتت .





‏‎#الاخوان_ماتت الاخوان خرفان .. خونة ... الاخوان لا دين لهم البرلمان الأوروبي يرعى مصالح الإخوان.. مصر لم تسقط بأمر الله تحيا مصر تحيا مصر تحيا مصر تحيا مصر تحيا مصر.





‏‎#الاخوان_ماتت مصر 🇪🇬 تحيا مصر وتحية للجيش المصري والشعب المصري ومصر لا يستطيع احد ان يفرض علينا اي شروط خارجية.





وقال الإعلامي أحمد موسى في برنامجه " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، :" لا عودة لعناصر جماعة الإخوان الإرهابية في مصر مرة أخرى والقضاء المصري يحاكم عناصر الإخوان لانهم ارتكبوا جرائم وعمليات إرهابية في مصر ".





وأضاف الإعلامي احمد موسى:" أين كان البرلمان الأوروبي عندما حاصر الإخوان المحكمة الدستورية العليا لماذا لم يتحدثوا عن الإنتهاكات التي قام بفعلها الإخوان في مصر".



