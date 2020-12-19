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رياضة

وزير الرياضة يهنئ درويش وعبدالآخر بتحقيق ذهبيتئ 100 و90 كجم في بطولة أفريقيا للجودو

السبت 19/ديسمبر/2020 - 08:37 م
وزير الشباب والرياضة
وزير الشباب والرياضة
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ريهام بكير
هنَّأ وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف رمضان درويش وحاتم عبد الاخر لاعبي المنتخب المصري للجودو بتحقيق ذهبية منافسات وزن 100 كجم و90 كجم علي الترتيب في بطولة أفريقيا للجودو، والتي تستضيفها مدغشقر في الفترة بين 17 وحتى 20 ديسمبر الجاري .

وقال وزير الرياضة: "رفعت مصر رصيدها من الذهب إلى خمس ميداليات جاءت عن طريق كل من محمد محيى، محمد عبد الموجود، عبد الرحمن محمد ،  حاتم عبد الآخر، بالإضافة إلى رمضان درويش وميداليتين فضيتين عن طريق أحمد علي ومحمد علي " .

وتخوض مصر منافسات البطولة ببعثة مكونة من 9 لاعبين وهم: محمد عبد الموجود، وأحمد علي عبد الرحمن وزن 66 كجم، ومحمد محيي الدين وزن 73 كجم، ومحمد على عبد العال، وعبد الرحمن محمد وزن 81 كجم، وحاتم عبد الآخر، وعلي حازم وزن 90 كجم، ورمضان درويش وزن 100 كجم، وأحمد وحيد وزن فوق 100 كجم ، بالإضافة إلى فوزى الهلباوي عضو مجلس إدارة اتحاد الجودو ورئيس البعثة ، ومعه كل من ديفيد ماركو وعاطف مصطفى مدربين ، ومحمد الهجري حكما دوليا مرافقا ، والدكتور شريف هنوهم رئيس جهاز المنتخبات الوطنية.
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