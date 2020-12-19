محمد صبحى: لا يوجد ممثل صنع مسيرته وحده.. فيديو

أكد الفنان محمد صبحى، أنه كان يحتفل بكل من شاركوا في مسيرته الفنية، موضحا أنه لا يوجد ممثل صنع مسيرته وحده ولكننا مجموعة من المبدعين يتشاركون في صنع العمل الفني.





وأضاف صبحى خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامى «سيد على» على فضائية «الحدث اليوم»: «حبيت أكرم كل واحد عمل معايا ولو مشهد واحد زى الفنانة سوسن بدر، وجميعا يربطنا الانضباط والارتباط، ولم أكن قادرا على تكريم كل الفنانين وعددهم حوالي 206، وكنت سعيدا بشكل لا يوصف وأنا أكرم أبناء الفنانين الراحلين على المسرح».





وتابع صبحى ،: « كان نفسى أكرم عم إمام اللى كان والدى بيسبنى عنده لما كان بيشتغل يقطع تذاكر واللي وقف يدعمنى وانا بمتحن فى شخصية هامل ولكن لم أستطع الوصول إليه أو لأحد أقاربه».



