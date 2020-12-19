محمد صبحى: لا يوجد ممثل صنع مسيرته وحده.. فيديو

أكد الفنان محمد صبحى، أنه كان يحتفل بكل من شاركوا في مسيرته الفنية، موضحا أنه لا يوجد ممثل صنع مسيرته وحده ولكننا مجموعة من المبدعين يتشاركون في صنع العمل الفني.
وأضاف صبحى خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامى «سيد على» على فضائية «الحدث اليوم»: «حبيت أكرم كل واحد عمل معايا ولو مشهد واحد زى الفنانة سوسن بدر، وجميعا يربطنا الانضباط والارتباط، ولم أكن قادرا على تكريم كل الفنانين وعددهم حوالي 206، وكنت سعيدا بشكل لا يوصف وأنا أكرم أبناء الفنانين الراحلين على المسرح».
وتابع صبحى،: « كان نفسى أكرم عم إمام اللى كان والدى بيسبنى عنده لما كان بيشتغل يقطع تذاكر واللي وقف يدعمنى وانا بمتحن فى شخصية هامل ولكن لم أستطع الوصول إليه أو لأحد أقاربه».
حرص الفنان محمد صبحي، على تسليم التكريمات بنفسه للفنانين في إحتفالية "50 سنة فن" التي أقيمت مساء أمس الجمعة، بمدينة "سما سنبل".
وكرم صبحي، خلال الاحتفالية عدد من الفنانين بينهم: "هاني رمزي وهبة مجدي وهالة صدقي وداليا مصطفى وهناء الشوربجي ووفاء عامر وسوسن بدر ومحمد أبو داوود وسماح أنور وسميحة أيوب وسميرة عبد العزيز وصلاح عبد الله ولبلبة وإيمان وعبدالله مشرف وأحمد وفيق وأركان فؤاد".
يذكر أن، احتفالية "50 سنة فن"، أُقيمت احتفالا باليوبيل الذهبي لمسيرة الفنان محمد صبحي والتي كرم فيها رموز الثقافة والفكر والفن والإعلام في مصر.