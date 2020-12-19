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الخولي: البرلمان الأوروبي يتجاهل تنمية مصر والحفاظ على حقوق الإنسان

السبت 19/ديسمبر/2020 - 08:37 م
صدى البلد
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هاني حسين
علق النائب طارق الخولي عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين،  على تقرير البرلمان الأوروبي عن وضع حقوق الانسان في مصر.

وقال طارق الخولي  في مداخلة هاتفية مع  الإعلامي أحمد موسى في برنامج " على مسئوليتي "  المذاع على قناة " صدى البلد"، أن  البرلمان الأوروبي يتجاهل ما حدث في مصر من تنمية وإنجازات في ملف حقوق الإنسان".

وأضح طارق الخولي أنه لا توجد دولة في العالم بها حقوق إنسان 100% وكل دولة بها مشاكل.

ولفت طارق الخولي إلى أن  أوروبا تقبل حقوق المثلية الجنسية، ولكننا نرفضها وفق عقيدتنا وديننا ، مضيفا:" مصر لا يوجد بها معتقل سياسي".

وأكمل طارق الخولي:"  نفتخر بأن تكون المراة المصرية عنصر مميز في البرلمان المصري "، مضيفا:" مصر قامت بجهود كبيرة في حماية امن المنطقة وانعكس بالإيجاب على الأمن الاوروبي ".

 ولفت طارق الخولي :" البرلمان الأوروبي تجاهل تواجد فصل ما بين السلطات في مصر ولا يمكن أن تتدخل السلطة التنفيذية او التشريعية في القضاء المصري ".

 وأكمل طارق الخولي :"  كل ما يتحدث عنه البرلمان الأوروبي أمر مسيس ولا يستهدفون مصلح مصر في ملف حقوق الانسان ولكنهم يستهدفون مصر في المقام الاول  وهذه ليست المرة الأولى ".

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