رئيس مجمع اللغة العربية يطالب بإعادة تفعيل قانون إلزام أصحاب المحال بكتابة اللافتات بالفصحى

قال الدكتور صلاح فضل، رئيس مجمع اللغة العربية، إنه منذ سنوات طويلة ، صدر قانون في مصر ، يلزم أصحاب المحال العامة ، بكتابة لافتات المحال "باللغة العربية الفصحى " ، إلى جانب كتابة الاسم بلغة أجنبية أخرى ، بخط أصغر، لافتًا إلي أن أحد وزارء التموين ، قال إن هذا القانون يعوق حركة النشاط الاقتصادي؛ فأصدر قرارًا بتعطيله.





ولفت خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حضرة المواطن" الذي يقدمه الإعلامي سيد علي ، بقناة "الحدث اليوم" ، إلي آن الأوان قد حان لتفعيل القانون؛ لإزالة التشوه في الشوارع ، ولكي نزرع في نفوس الأطفال عشق اللغة العربية، لأنه مصدر للانتماء والوطنية والاعتزاز بالوطن.





وأوضح أنه: "نتيجة لعصور الاحتلال وسطوة المحتل علينا كان الكلام باللغات الأجنبية بدءًا من التركية في الفترة العثمانية ، إلى الفرنسية، الي الإنجليزية عصر الاحتلال الإنجليزي، وكان يعد نوعًا من الرقي الطبقي، ولكن الإعتزاز بماضينا وحاضرنا يجعلنا نتخلص من عقدة النقص هذه، واستخدام اللغة العربية البسيطة والمبسطة يعد نوعًا من الرقي والتحضر".



