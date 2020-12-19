عينوا مصريين بدل الإخوان.. نشأت الديهي يكشف تغييرات جذرية في قناة الجزيرة القطرية

قال الإعلامي نشأت الديهي، إن هناك تغييرات جذرية في قناة الجزيرة القطرية ، بترحيل القيادات التي لها ميول إخوانية.





وأضاف "الديهي"، مقدم برنامج "بالورقة والقلم"، المذاع عبر فضائية "TeN"، اليوم السبت، أنه تم إصدار قرار داخلي ، من أحمد سالم اليافعي ، مدير قناة الجزيرة ، بإحداث تغييرات جذرية ومهمة داخل القناة، اولها تعيين محمد معوض، مديرًا للتحرير والأخبار بالقناة، وهو مصري ، وكان يعمل مراسلا في الولايات المتحدة الامريكية ، وهو موضوعي ومهني، ويحمل رسالة دكتوراه، وكان يسبقه في المنصب ، شخص إخواني فلسطيني.



