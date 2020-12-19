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عينوا مصريين بدل الإخوان.. نشأت الديهي يكشف تغييرات جذرية في قناة الجزيرة القطرية

السبت 19/ديسمبر/2020 - 08:46 م
نشأت الديهي
نشأت الديهي
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عبد الخالق صلاح
قال الإعلامي نشأت الديهي، إن هناك تغييرات جذرية في قناة الجزيرة القطرية، بترحيل القيادات التي لها ميول إخوانية.

وأضاف "الديهي"، مقدم برنامج "بالورقة والقلم"، المذاع عبر فضائية "TeN"، اليوم السبت، أنه تم إصدار قرار داخلي، من أحمد سالم اليافعي، مدير قناة الجزيرة، بإحداث تغييرات جذرية ومهمة داخل القناة، اولها تعيين محمد معوض، مديرًا للتحرير والأخبار بالقناة، وهو مصري، وكان يعمل مراسلا في الولايات المتحدة الامريكية، وهو موضوعي ومهني، ويحمل رسالة دكتوراه، وكان يسبقه في المنصب، شخص إخواني فلسطيني.

وأوضح أنه تم تعيين "رائد فقيه"، بإدارة التخطيط في الجزيرة، وهو شخص ملحد، مكان شخص إخواني، وتعيين إمام الله غنيم، مصري، مكان فلسطيني، يُدعى ماجد خضير، متسائلًا: "هل هذه التغيرات تمهيدًا للمصالحة، وتغيير السياسة التحريرية للقناة؟ موضحًا أن هناك تغييرا لسياسة "الجزيرة" في الحديث عن المملكة العربية السعودية، بينما هناك استمرار للهجوم على مصر والإمارات.
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