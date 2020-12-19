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أخبار العالم

لبنان.. سجال قوي بين تيار المستقبل و"الوطني الحر"

السبت 19/ديسمبر/2020 - 08:47 م
سجال بين تيار المستقبل
سجال بين تيار المستقبل والتيار الوطني الحر
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قسم الخارجي
أصدر حزب تيار المستقبل اللبناني بيانا ردا على ممارسات حزب التيار الوطني الحر، موضحا أن قادة التيار الحر مصرون على ممارسة سياسة الهروب الى الأمام والانقلاب على المعيار الوحيد لتشكيل الحكومات.

وقال بيان تيار المستقبل إن الدستور اللبناني ينص في  مادته الـ 64 على أن رئيس مجلس الوزراء يجري الاستشارات النيابية لتشكيل الحكومة ويوقع مع رئيس الجمهورية مراسيم تشكيلها.

وأوضح البيان أنه مخالفة هذا النص من دعوات يقع في خانة المعايير المركبة والمحاصصة الحزبية التي أسقطت على الدستور وعطلت عمل السلطة التنفيذية طوال السنوات الماضية.

وأكد أن  مادته الـ 64 بأن رئيس مجلس الوزراء "يجري الاستشارات النيابية لتشكيل الحكومة ويوقع مع رئيس الجمهورية مراسيم تشكيلها.

وأوضح البيان أن ما يخالف هذا النص من دعوات يقع في خانة المعايير المركبة والمحاصصة الحزبية التي أسقطت على الدستور وعطلت عمل السلطة التنفيذية طوال السنوات الماضية.

وأضاف أن العودة الى نغمة المعايير الواحدة محاولة مرفوضة للالتفاف على المبادرة الفرنسية التي أكد الرئيس المكلف التزامها، قبل التكليف وبعده، معلنا في كافة تصريحاته أنه سيعمل مع رئيس الجمهورية على تأليف حكومة من أصحاب الاختصاص وأهل النزاهة والكفاءة غير الحزبيين. 

وشدد تيار المستقبل أن رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري يدرك إدراكا عميقا استحالة توقيع مراسيم تشكيل الحكومة من دون موافقة الرئيس ميشال عون، لأن الدستور ينص على ذلك ولأن الاصول تقتضي التشاور مع الرئيس في هذا الشأن، وهو المسار الذي اعتمده بعد التكليف، خلافا لحملات التطييف التي يتولاها التيار الوطني الحر والاخبار الملفقة عن اصرار الرئيس المكلف على تسمية الوزراء المسيحيين، بحسب البيان.

واختتم الحزب بيانه قائلا إن "المدخل الوحيد للاصلاح وتحقيق العدالة وإعادة إعمار بيروت ومعالجة الازمات الاقتصادية والمعيشية هو تشكيل الحكومة، وخلاف ذلك دوران في حلقات البحث عن فرصة لتحقيق الثلث المعطل، الامر الذي لن تقوم له قائمة بعد اليوم".

من جانبه، رد التيار الوطني الحر قائلا إن "تيار المستقبل" يصر  على تجاوز المادة 53 - الفقرة الرابعة من الدستور والتي تتحدث ‏عن صلاحيات رئيس الجمهورية وتنصّ على انّه "يصدر ‏بالاتفاق مع رئيس مجلس الوزراء مرسوم تشكيل الحكومة و مراسيم ‏قبول استقالة الوزراء او اقالتهم.

وأضاف في بيان "كم انها تتناسى أنها اول من ضرب الاتفاق القائم حول حكومة الاختصاصيين في المبادرة الفرنسية من خلال ترشيح رئيس حكومة سياسي بإمتياز وغير اختصاصي وكذلك ضرب مبدأ الاختصاص من خلال الاصرار على دمج حقائب متباعدة بالاختصاص بوزير واحد".
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