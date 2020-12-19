مكافحة الإرهاب: عمل ممنهج في أوروبا وألمانيا ضد مصر

قال الدكتور جاسم محمد، رئيس المركز الأوروبي لدراسات مكافحة الإرهاب والاستخبارات في ألمانيا وهولندا، إن تقرير البرلمان الأوروبي يعكس ازدواجيه في المعايير التي يتبعها الاتحاد الأوروبي، مؤكدًا أن مصر لها دور بارز في محاربة الإرهاب والتطرف في سيناء وليبيا، وتعتبر البوابة لشمال إفريقيا في محاربة الإرهاب والتطرف والهجرة غير الشرعية، والاتحاد الأوروبي يحتاج لمصر، ومصر أبدت استعدادها للتعاون بهذا المجال.





وأضاف "محمد"، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "بالورقة والقلم" تقديم الإعلامي نشأت الديهي المذاع عبر فضائية "TEN"، اليوم السبت، أن هناك عملا ممنهجا في أوروبا وألمانيا ضد مصر، وهناك منصات وبرامج تقوم بدور سري ضد مصر.





وتابع رئيس المركز الأوروبي لدراسات مكافحة الإرهاب والاستخبارات في ألمانيا وهولندا، أن مصر تحتاج للرد على تقرير الاتحاد الأوروبي عبر القنوات الدبلوماسية وتكشف الازدواجية في الاتحاد الأوروبي وصادرات الأسلحة لبعض الدول التي تستخدمها لقتل العديد من البشر، وأن يكون هناك إعلام موجه باللغات الأجنبية للكشف عن المعايير الأوروبية ضد الدولة المصرية، منوهًا بان هناك برامج وأشخاص في ألمانيا متفرغة للهجوم على مصر.



