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الديهي للبرلمان الأوروبي: إحنا اللي نعلمكم حقوق الإنسان

السبت 19/ديسمبر/2020 - 08:56 م
نشأت الديهي
نشأت الديهي
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عبد الخالق صلاح
قدم الإعلامي نشأت الديهي، 3 مقترحات للاتحاد الأوروبي والبرلمان الأوروبي ردًا على تقرير البرلمان الاوربي حول حقوق الإنسان في مصر.

وقال "الديهي"، مقدم برنامج "بالورقة والقلم"، المذاع عبر فضائية "TeN"، اليوم السبت، إن أول المقترحات وقف جميع أشكال التعاون بين مصر والاتحاد الأوروبي في مجال مكافحة الهجرة غير الشرعية، ووقف جميع أشكال التعاون بين مصر والاتحاد الأوروبي في مجال مكافحة الإرهاب، وتجميد اتفاقية الشراكة المصرية الأوروبية.

وتابع مخاطبًا البرلمان الأوروبي،: "لو صعبان عليكم حقوق الإخوان الموجودين في السجون خدوهم وزعوهم على أنفسكم، وورونا هتعملوا معاهم إيه، قدموا طلب أنكم عايزينهم وخدوهم لتتحول شوارع أوروبا لدم، مثلما حدث في مصر، ونتج عن ذلك العديد من الضحايا من المدنيين، فهؤلاء قتلة"، معقبًا: "أوعوا تلعبوا بالنار مع مصر، فمصر دولة كبيرة وقوية ولها حضارة وجذور، ومحدش هيعلمنا يعني إيه حقوق إنسان، إحنا اللي نعلمكم حقوق الإنسان، أنتوا قارة عجزت سياسيًا واقتصاديًا وانسانيًا".

وشدد، على أن مصر حمت مصر والعالم أجمع من شرور الإرهاب.
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