حصاد 2020.. جامعة حلوان تفتتح عدة منشآت.. بميزانية تجاوزت 600 مليون جنيه.. مجمع الفنون والثقافة وتطوير مستشفى بدر الجامعى وتجارة الزمالك الأبرز

* المجمع به غرفة تحكم إلكترونى وبروجيكتور عرض سينما، وأجهزة تحكم للإضاءة، ونظام حركة أفقية (أسانسير مسرح) بنظام هيدروليكى بمساحة 40 مترا مربعا.





* كما تشمل القاعة 2 بلكون دخول لبلكونة المسرح، و4 غرف بالكواليس، و6 غرف تغيير ملابس، بالإضافة إلى 3 غرف للصحافة، و3 غرف للترجمة.





مما يتيح إمكانية إقامة العروض المسرحية والغنائية والموسيقية والمؤتمرات العلمية والدولية، وعروض الأفلام السينمائية، والمسابقات الشبابية وغيرها.





* يضم المجمع 6 قاعات ملحقة بقاعة المسرح الكبير، بمبنى العروض الفنية مجهزة بأدوات العرض والاتصالات التكنولوجية الحديثة.





* يدعم المجمع إمكانية إقامة المؤتمرات الدولية والمؤتمرات العلمية ومؤتمرات الشباب وغيرها من الفعاليات التى تتطلب إقامة عدة جلسات بشكل متواز فى نفس التوقيت، بالإضافة إلى إقامة الندوات والصالونات الثقافية وغيرها.





* يضم المجمع متحفين:





متحف الفن المعاصر: والذي يضم بين جنباته مجموعات من المقتنيات من اللوحات الفنية وأعمال النحت والخزف والجرافيك وغيرها، من أعمال فناني مصر التشكيليين والشباب وأبناء كليات الفنون من جامعة حلوان وقاعات للمعارض المتغيرة.





(ب) متحف حلوان: وهو متحف توثيقي يعرض فيه نماذج ومقتنيات لمدينة حلوان،وجنوب القاهرة على مر الأزمنة والعصور، بالإضافة إلى تاريخ جامعة حلوان منذ تأسيسها كأول جامعة تكنولوجية وفنية متخصصة في مصر.





* كما يتضمن مبنى العروض المتحفية 4 قاعات للاجتماعات، ومنطقة للاستقبال والمكاتب الإدارية والخدمات الخاصة بالمبنى.





كما قد افتتحت جامعة حلوان، عمليات التطوير، بمباني كلية التجارة جامعة حلوان بالزمالك حيث تم رفع كفاءة المباني والمنشآت والقاعات بتكلفة تقريبية ٦٠ مليون جنيه، بهدف تحسين جودة العملية التعليمية وتلبية احتياجات الطلاب .





وشملت عملية التطوير والتحديث بالكلية مبني عمادة الكلية وكبار الزوار بالدور الأرضي والمدخل وصالة اجتماعات مجلس الكلية، وعدد خمس قاعات وغرف الكونترول وغرف شئون الطلاب واستراحة أعضاء هيئة التدريس وغرفة الأمن وغرفة التحكم في المنظومة الرقمية، وبوابة الدخول الرئيسة والجانبية واللوحات الإعلانية لمسمى الكلية ومسميات البرامج وتنسيق موقع الفناء والأسوار الخارجية وأعمال الإضاءة وتركيب أجهزة التكييف لمعظم غرف وقاعات الكلية وللدور الأول بمبنى عمادة الكلية.

كما شملت التحديثات مدرج الدكتورة إيناس النبوي، ومكتب عميد الكلية، ومكاتب منسقي ومسجلي البرامج، وعدد خمس وعشرين قاعة وغرفة دراسية وشبكة إنذار الحريق وشبكة إطفاء الحريق وأجهزة الصوتيات والسبورات التفاعلية، كما تم معالجة وترميم الأسقف في جميع مباني الكلية.

كما تم ترميم وتحديث مانتج عن الأمطار الشديدة في مارس ٢٠٢٠ من أضرار نظرا لتقادم مباني الكلية والتي تقارب الثمانين عاما حيث إن عملية التطوير والتحديث التي قامت بها الجامعة أحيت مبانى الكلية بصورة حضارية.

كما قد افتتحت جامعة حلوان أعمال التطوير بقسم الطوارئ بمستشفى طب جامعة حلوان ببدر لتقديم خدمة متميزة مدعومة بأحدث التجهيزات. تشمل أعمال التطوير الجديدة بمستشفى بدر الجامعي:



- رعايات جراحية بسعة 7 أسرة

- جناح عمليات حديث مجهز مكون من ٥ غرف عمليات German KLS M artin جديدة يعمل بها أساتذة في كل التخصصات

- رعاية القلب وتضم 8 أسرة

- وحده قسطرة قلبية philips Azurian والتي تحتوى على احدث أجهزة القسطرة التداخلية للقلب والأوعية الدموية

- أجهزة عمليات القلب المفتوح heart lung machine الصناعية

- أحدث آشعة مقطعية Toshiba 128

- معامل تحاليل حديثة وبنك للدم.

وذلك بتكلفة اجماليه لأعمال تطوير المستشفى تقدر بنحو 400 مليون جنيه شاملة رفع كفاءة البنية التحتية والقدرة الاستيعابية والتجهيزات على مدى 36 شهرا .



ويجرى الآن العمل على تجهيز وحدة الكلي الصناعية وتتكون من 16 وحدة جديدة. وكذا وحدة حضانات جديدة، كما سيتم خلال الفترة القادمة افتتاح وحدة جديدة للمناظير وجراحات النساء والتوليد



