بمناسبة اليوم العالمي للغة العربية .. ألسن عين شمس تستضيف مصطفى الفقي غدا

تشهد كلية الألسن بجامعة عين شمس غدا، احتفالية كبرى بحضور الدكتور مصطفى الفقي فارس الدبلوماسية المصرية ومدير مكتبة الإسكندرية بمناسبة اليوم اليوم العالمي للغة العربية.





وجاءت الاستضافة ضمن افتتاح فعاليات مراسم الاحتفال العالمي بيوم اللغة العربية بعنوان "الإسهام العربي المعاصر في الثقافة العالمية"، تحت رعاية الدكتور محمود المني رئيس جامعه عين شمس والدكتور عبد الفتاح سعود نائب رئيس الجامعه ودكتور سلوي رشاد عميد الكلية، بإتخاذ كافة الإجراءات الوقائيه ضد فيروس كورونا المستجد للحفاظ علي صحة الطلاب.





وفي سياق آخر نظم قسم اللغات الشرقية بكلية الألسن جامعة عين شمس بالتعاون مع قطاع شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة بالكلية، ندوة بعنوان "الثقة بالنفس ومقومات سوق العمل"، تحت رعاية أ.د محمود المتيني رئيس الجامعة، أ.د.عبد الفتاح سعود نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، أ.د.سلوى رشاد عميد الكلية، وإشراف أ.د.يمنى صفوت وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، أ.د.أسماء عبد العزيز رئيس قسم اللغات الشرقية بالكلية، حاضر خلالها الدكتور هاني سعد عطا المدرس بقسم الدراسات النفسية بكلية الدراسات العليا للطفولة و الأمومة بجامعة عين شمس، بحضور لفيف من أساتذة القسم والطلاب.





أكدت أ.د.يمنى صفوت وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، على أن هذه الندوة تأتي ضمن سلسلة من الندوات و ورش العمل التى يسعى من خلالها القطاع الى اعداد الطالب لسوق العمل من خلال تنمية مختلف مهارته والمساهمة في تطوير أدائه المهني وذلك بالاستعانة بالخبراء في هذا المجال.





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وأشارت صفوت إلى أن الثقة بالنفس هي مفتاح النجاح، كما يتعين على الطالب التطوير من ذاته لمواكبة سوق العمل ومواجهة المنافسة. وشددت أن طالب كلية الألسن يكتسب ثقة بنفسه طوال فترة دراسته لتعلمه لغة أجنبية قد تبدو للآخرين شديدة الصعوبة مما يجعله عنصر مميز في سوق العمل.









وتناول خلال الندوة الدكتور هاني سعد المدرس بقسم الدراسات النفسية، أهم الأسباب التى تؤدى إلى اهتزاز الثقة بالنفس، وأكد اهمية تعزيز الثقة بالنفس، وضرورة كسر حاجز الخوف بهدف اكتساب الثقة بالنفس وعدم الخوف من التجربة فالتجارب تمنح الخبرات وتعزز الثقة بالنفس، وشدد على ضرورة اجتياز مرحلة السلبية وخوض التجارب وممارسة التدريبات لتعزيز الثقة بالنفس والسعي نحو النجاح في المستقبل، لافتًا إلى أن الثقه بالنفس ٦% سلوك فطرى ٢٠% بعد الممارسة ١٠٠% بعد التدريب.