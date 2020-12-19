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محافظات

للحماية من الغرق.. تدشين مبادرة «شواطئ بلا غرقى» بالقصير

السبت 19/ديسمبر/2020 - 09:38 م
صدى البلد
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إبراهيم جادالله

دشن اللواء عادل نصر رئيس مدينة القصير، مبادرة «شواطئ بلا غرقي» بالشاطئ العام للمدينة، وذلك في إطار تبنى وزارة الشباب والرياضة للمبادرة وتنفيذها بشكل عام بكافة الشواطئ بمختلف المحافظات.

 

وأوضح رئيس مدينة القصير بأن الفترة الزمنية للمبادرة سوف تستمر لمدة عامين، مشيرا إلى أنها تهدف إلى عمل الإرشادات والتدابير اللازمة لحماية المواطنين من حوادث الغرق أثناء نزولهم للبحر.

 

وأصدر رئيس مدينة القصير قرارا بتفعيل مبادرة شواطئ بلا غرقي بمنطقة الشاطئ العام، حيث يشمل القرار التنسيق والمشاركة بين الوحدة المحلية ومراكز الغطس ومحميات البحر الأحمر بالقصير وجمعية هيبكا وجمعية الصيادين بالقصير وجمعية غواصين ومنقذين القصير.

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وقام رئيس المدينة والمشاركين بالمعاينة الفعلية لمنطقة الشاطئ العام التي استهدفتها المبادرة بناء على المحضر التنسيقى الذي حرر بين الجهات المشاركة بالمبادرة، تم الاتفاق على عمل عدد ٥ لوحات إرشادية وتحذيرية يتم وضعها على طول الشاطئ.

 

وأكد رئيس مدينة القصير أن المحضر شمل عمل شمندورات في المنطقة شديدة الخطورة أمام منطقة العدوة وعمل شمندورات أخرى متفرقة بباقى الشاطئ، مضيفا انه سوف يتم عمل ٢برج مراقبة، كما تضمن المحضر الاتفاق مع مراكز الغطس بالقرى السياحية لتوفير عدد من المنقذين للتواجد على الشاطئ العام خلال فصل الصيف.

 

وأشار إلى أن حماية اهالى المدينة من الغرق، تأتى في المقام الأول للحفاظ على سلامتهم من الأخطار المحتملة، مؤكدا أن الوحدة المحلية تواصل جهودها من أجل تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.


على الجانب الأخر شنت الوحدة المحلية لمدينة سفاجا برئاسة هدي المغربي، رئيس مدينة سفاجا، اليوم السبت، حملة مكبرة لإيقاف أى  تعديات و مخالفات بدون ترخيص بمنطقه الكيلو 8 ، والتحفظ على معدات ومواد البناء.


أوضحت رئيس المدينة، أن الحملة أسفرت  عن إيقاف أعمال بناء مخالف بدون ترخيص وتحرير المحاضر واتخاذ الإجراءات القانونية، وتنفيذ إزالة لاعمال  إنشاء فندق بدون ترخيص ، وتم التحفظ على مواد البناء المستخدمة وتحويل الأمر للجهات المختصة لاتخاذ ما يلزم حيال المخالف.


وأكدت المغربي ، أن الوحدة المحلية لا تدخر جهدًا في ضبط ووقف حالات البناء المخالفة والعشوائية والتعديات على   أملاك الدولة، والتصدي لكل من تسول له نفسه مخالفة التعليمات الصادرة، وشددت علي تقديم تقرير يومي عن المرور والمتابعة بالمدينة والقرى التابعة لها.


لافتةً إلي أن لجنة الإزالة تمكنت  من التصدي لمخالفة البناء  بدون ترخيص، ومصادرة معدات البناء طبقًا للقانون، واتخاذ جميع الإجراءات القانونية.


وناشدت رئيس المدينة المواطنين الالتزام بقوانين وقرارات الدولة، والتي تهدف للحفاظ على حق المواطنين.

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