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ديني

بدء فعاليات الدورة 28 في الحاسب الآلي بأكاديمية تدريب الأئمة

السبت 19/ديسمبر/2020 - 09:01 م
جانب من دورة الحاسب
جانب من دورة الحاسب الآلي للأئمة
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عبد الرحمن محمد

انطلقت صباح اليوم السبت فعاليات الدورة الثامنة والعشرين في الحاسب الآلي (icdl new) والتي تعقد بمركز الحاسب الآلي بأكاديمية الأوقاف الدولية لتدريب الأئمة والواعظات وإعداد المدربين بالسادس من أكتوبر ، وذلك في الفترة من اليوم السبت الموافق 19 من الشهر الجاري وحتى الخميس الموافق 31 ديسمبر الجاري .

وقالت وزارة الأوقاف ان هذه الدورة تأتي استمرارًا لخطة الوزارة في التدريب والتأهيل ، وفي إطار العمل على رفع كفاءة جميع العاملين بالوزارة ، مع الالتزام التام  بكافة إجراءات الوقاية الصحية من التعقيم ، وارتداء الكمامة ، والحفاظ على التباعد الاجتماعي ، طوال مدة التواجد بالأكاديمية .

من ناحية أخرى  أصدر الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، القرار التنفيذي رقم (251) بتاريخ 19/ 12/ 2020م لقرار رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة رقم (282) بتاريخ 16/ 12/ 2020م بشأن اعتماد الهيكل الإداري والتنظيمي الجديد للوزارة، وذلك في سبيل النهوض برسالتها على أكمل وجه ، وفي إطار عملية التحديث والرقمنة والتطوير المؤسسي.


وقالت وزارة الأوقاف في بيان لها: "يتميز الهيكل الجديد بالاعتماد الكبير على الرقمنة والميكنة والتطوير المؤسسي المستمر، والعناية الفائقة بالعنصر البشري، واختصار الإجراءات الإدارية بما يضمن دقة العمل وسرعة تنفيذه معًا، والاعتماد على طرق التقييم الحديثة والذكية، وسيتم اتخاذ الإجراءات التنفيذية لهذا الهيكل بدءًا من الأحد المقبل الموافق 20 / 12 / 2020م"

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